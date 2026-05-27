"Einer der besten in Deutschland" - BVB-Star fast unverkäuflich

Dominik Hager 27.05.2026 • 16:54 Uhr Nach einem schwierigen Start zählt Felix Nmecha inzwischen zu den Schlüsselspielern bei Borussia Dortmund. Ole Book erklärt den Mittelfeldspieler für nahezu unverkäuflich.



Felix Nmecha hat sich beim BVB zum absoluten Mittelfeld-Leader entwickelt. Der 25-Jährige hat nun die Chance, sich im Rahmen der WM 2026 noch mehr in den Vordergrund zu spielen. Angebote von europäischen Top-Klubs könnten die Folge sein, doch für Sportdirektor Ole Book ist klar, dass Nmecha im Sommer nicht abgegeben wird.

„Das würde ich so unterschreiben“, beantwortete Book eine Nachfrage im Interview mit der Sport Bild, ob der deutsche Nationalspieler nahezu unverkäuflich sei.

„Felix wird auch in der nächsten Saison für uns spielen, das ist der klare Plan“, führte der BVB-Kaderplaner aus und lobte ausdrücklich: „Er ist einer der besten Mittelfeldspieler in Deutschland, und auch in Europa braucht er sich keineswegs zu verstecken. Er hat eine enorme Bedeutung für unser Spiel.“

Nmecha untermauert seine Wichtigkeit

Dies wurde auch in der Schlussphase der abgelaufenen Bundesliga-Saison wieder deutlich. Nachdem sich Nmecha Ende März einen Außenbandriss im Knie zugezogen hatte, verloren die Borussen drei von fünf Bundesligaspielen.

Mit dem Comeback des Schlüsselspielers am 33. Spieltag kamen auch die Erfolge zurück. Der BVB gewann die beiden abschließenden Saisonspiele.

WM 2026: Nmecha kämpft um einen Stammplatz

Bei der WM 2026 deutet vieles darauf hin, dass Nmecha mit Leon Goretzka um den Platz neben Aleksandar Pavlovic konkurriert. Beim BVB läuft sein erst im März verlängerter Vertrag läuft noch bis 2030.