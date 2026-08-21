Robert Andrich offiziell degradiert: "Er verdient es, das zu wissen"

SID 21.08.2026 • 12:58 Uhr Bayer Leverkusens neuer Trainer bestimmt einen neuen Spielführer. Wie es für Robert Andrich weitergeht, ist offen.

Bayer Leverkusens neuer Trainer Carles Martínez hat die Entmachtung von Kapitän Robert Andrich (31) bestätigt. Ab sofort fungiere Edmond Tapsoba als Spielführer der Werkself, Torjäger Patrik Schick sei dessen Vertreter, stellte der Spanier vor dem Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal am Samstag (13 Uhr) beim Drittligsten SV Wehen Wiesbaden klar.

Er wolle „ehrlich“ mit Andrich umgehen, „und aktuell ist es tatsächlich so, dass er auf dieser Position im Mittelfeld zunächst eher eine Nebenrolle einnimmt. Er verdient es, das zu wissen“, sagte Martínez: „Zumindest weiß er jetzt, woran er ist. So kann er sich darauf vorbereiten, was für ihn das Beste und für uns das Beste sein könnte.“

Andrich gilt bei Bayer als Verkaufskandidat

Andrich – während der WM auch als TV-Experte für Magenta im Einsatz – hatte Leverkusen in der Vorsaison als Kapitän angeführt.

Unter Ex-Trainer Kasper Hjulmand war er meist in der Abwehr eingesetzt worden, in der neuen Saison ist Andrich aber nicht mehr in der Innenverteidigung vorgesehen. Der 19-malige Nationalspieler, der seit 2021 bei Bayer unter Vertrag steht, gilt als Verkaufskandidat.