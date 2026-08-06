BVB gibt Couto nach Como ab

SID 06.08.2026 • 20:26 Uhr Der brasilianische Außenverteidiger wird zunächst ausgeliehen, die Italiener erhalten angeblich eine Kaufoption.

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gibt den brasilianischen Abwehrspieler Yan Couto an den italienischen Champions-League-Debütanten Como 1907 ab. Der BVB bestätigte am Donnerstagabend in einer knappen Mitteilung ein Leihgeschäft, „über die Modalität wurde Stillschweigen vereinbart“.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt Como eine Leihgebühr um zwei Millionen Euro für den 24 Jahre alten Rechtsverteidiger, zudem soll der Klub von Cheftrainer Cesc Fabregas eine Kaufoption im Bereich von rund 20 Millionen Euro erhalten.