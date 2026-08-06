Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund gibt den brasilianischen Abwehrspieler Yan Couto an den italienischen Champions-League-Debütanten Como 1907 ab. Der BVB bestätigte am Donnerstagabend in einer knappen Mitteilung ein Leihgeschäft, „über die Modalität wurde Stillschweigen vereinbart“.
BVB gibt Couto nach Como ab
Der brasilianische Außenverteidiger wird zunächst ausgeliehen, die Italiener erhalten angeblich eine Kaufoption.
Yan Couto (M.) verlässt den BVB
© AFP/SID/Focke Strangmann
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge zahlt Como eine Leihgebühr um zwei Millionen Euro für den 24 Jahre alten Rechtsverteidiger, zudem soll der Klub von Cheftrainer Cesc Fabregas eine Kaufoption im Bereich von rund 20 Millionen Euro erhalten.
Der ehemalige Verteidiger von Manchester City wechselte im Sommer 2024 zunächst auf Leihbasis nach Dortmund, bevor der Bundesligist die Kaufverpflichtung von kolportierten 25 Millionen Euro aktivierte. Couto war jedoch oft zweite Wahl hinter dem Norweger Julian Ryerson.