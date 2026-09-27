Sven Mislintat stellt Borussia Dortmunds Kaderplanung unter Ole Book ein herausragendes Zeugnis aus. Im FIROCKX Doppelpass lobt der frühere BVB-Chefscout den Mut des Vereins auf dem Transfermarkt und auch das Vorgehen bei Said El Mala.

Sven Mislintat hat Borussia Dortmund und Sportdirektor Ole Book in den höchsten Tönen gelobt. Im FIROCKX Doppelpass bei SPORT1 erklärte der langjährige BVB-Chefscout, dass er den Kaderplaner als „super positiv“ wahrnehme.

Mit Book, der im März 2026 die Nachfolge von Sebastian Kehl antrat und zuvor bei der SV Elversberg gearbeitet hatte, habe der Vizemeister „eine mutige Entscheidung getroffen und einen klaren Leistungs-Lebenslauf belohnt. Es war mutig, jemanden zu holen, der vorher nur in Zweitliga-Gefilden gefischt hat“, führte Mislintat aus.

Sven Mislintat arbeitete zuletzt bei Fortuna Düsseldorf Sven Mislintat arbeitete zuletzt bei Fortuna Düsseldorf © IMAGO/Zink

Book habe „Auge und Mut bewiesen. Er hat immer eine krasse Vision mit den Kadern in Elversberg gehabt, also ein Top-Investment von Dortmund“, bilanzierte der 53-Jährige.

El Mala? Mislintat lobt Book und den BVB

Dass sich der BVB im Sommer schließlich aus dem Transferpoker um Said El Mala zurückzog, bewertet Mislintat ebenfalls positiv. „Said El Mala war wohl die erste Wahl, aber nicht zu jedem Preis, und das zeichnet dann einen Topkaderplaner und Sportdirektor aus, seine Pläne B zu kennen und es war smart, das Geld zu splitten“, erklärte der aktuell vereinslose Funktionär (zuletzt Fortuna Düsseldorf).

Zudem finde er es „sehr smart, dass Ole Book das bedient, was Dortmund in der Vergangenheit stark gemacht hat: junge, entwicklungsfähige statt erfahrene Spieler zu holen“.

Der BVB habe sich „auf etwas unscheinbareren Märkten aber mit einer hohen Qualität bedient und dann siehst du das direkt beim ersten Kontakt von (Konstantinos) Karetsas, dass das etwas Besonderes ist. Die Jungs wie Karetsas können wieder etwas anzünden. Das brauchte Borussia Dortmund.“

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Auch Effenberg verteilt großes Lob

Auch Stefan Effenberg lobte die Arbeit der Schwarz-Gelben unter Ole Book. „Dass es so aussieht, wie es jetzt aussieht, hat auch was mit El Mala zu tun: Dass der Verein bei 50 Millionen die Reißleine gezogen hat und sich anders orientiert hat … dass muss man erstmal machen. Großes Lob an den BVB“, meinte der SPORT1-Experte.

In der Bundesliga hat der BVB mit Trainer Niko Kovac einen Traumstart in die neue Saison hingelegt. Mit der perfekten Ausbeute von 12 Punkten aus den ersten vier Spielen rangiert Dortmund auf dem ersten Platz.

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