BVB verkündet Deal mit Juwel Enzo dos Santos

SPORT1 20.08.2026 • 16:42 Uhr Borussia Dortmund bindet den Youngster Enzo dos Santos. Die BVB-Bosse versprechen sich viel vom Mittelfeldspieler - und Trainer Niko Kovac wählt schon einen großen Vergleich.

Borussia Dortmund hat den luxemburgischen A-Nationalspieler Enzo dos Santos mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 17 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb am Mittwoch einen langfristigen Kontrakt beim achtmaligen deutschen Meister.

Zuvor war der Youngster mit einem bis 2028 gültigen Fördervertrag an den BVB gebunden. Nun soll er Berichten zufolge mindestens bis 2030 in Dortmund unter Vertrag stehen und wird laut Cheftrainer Niko Kovac auch fester Bestandteil des Profikaders sein.

„Enzo ist ein wirklich talentierter junger Mann, der großes Potenzial hat“, schwärmte Kovac und wählte einen großen Vergleich: „Ich sehe ihn von seinen Bewegungsabläufen schon wie einen Felix Nmecha.“

Kovac erklärt Plan mit neuem BVB-Juwel

Zwar bremste sich Kovac wieder, über dos Santos sagte er aber auch: „Er hat schon tolle Ideen, einen tollen Spirit, ist technisch sehr visiert mit seinen 17 Jahren. Das ist ein richtig großes Talent, das aber auch noch wachsen muss, das auch körperlich zulegen muss.“

Nach der Vertragsunterschrift werde der Teenager, der mit vollem Namen Enzo de Pina Duarte dos Santos heißt, „Teil der ersten Mannschaft sein, er gehört zu uns und wird immer mit uns trainieren.“ Sollte er im Profibereich nicht auf die nötigen Minuten kommen, werde er aber im U-Bereich eingesetzt: „Das Schlimmste für einen jungen Spieler ist, nur zu trainieren und nicht zu spielen.“

Auch BVB-Sportgeschäftsführer Lars Ricken zeigte sich derweil erfreut über die Entscheidung: „Er ist der nächste Spieler aus unserem NLZ, der in den vergangenen Monaten eine tolle Entwicklung genommen und jetzt bei den Profis in der Vorbereitung auf die neue Saison schon angedeutet hat, wie viel Potenzial noch in ihm steckt.“

Dortmunds jüngster Nationalspieler bekommt neuen Vertrag

Dos Santos kam im Januar 2025 von Swift Hesperingen in den Nachwuchsbereich von Borussia Dortmund und lief seitdem für die U17 und die U19 auf. Mit 16 Jahren debütierte er zudem als A-Nationalspieler für Luxemburg und ist damit der jüngste Nationalspieler in der Historie des BVB. Der heute 17-Jährige absolvierte bislang fünf Länderspiele für sein Heimatland.

Der Youngster selbst zeigte sich hocherfreut über den Karriereschritt: „Ich bin sehr glücklich und dankbar für das Vertrauen, das der BVB in mich setzt. Mein großer Traum ist es, irgendwann vor der Gelben Wand für Borussia Dortmund aufzulaufen. Ich weiß, dass ich dafür noch viel arbeiten und lernen muss und werde jeden Tag alles geben, um diesem Ziel Schritt für Schritt näherzukommen.“