Ex-Bundesliga-Profi steigt ins Pizza-Business ein

Thomas Sevastiadis 18.08.2026 • 17:27 Uhr Ex-Bundesliga-Profi Diego Demme hat seine Fußballschuhe an den Nagel gehängt. Der 34-Jährige geht nun beruflich neue Wege, will aber auch dem Fußball treu bleiben.

Diego Demme spielte einst für RB Leipzig, die SSC Neapel und bis zur vergangenen Saison noch für Hertha BSC in der 2. Bundesliga. Nach seinem offiziellen Abschied von der Alten Dame im Mai verkündete er nun im Interview mit der Bild, er habe mit seiner Karriere „zu neunzig Prozent abgeschlossen“ außer es komme „etwas Megainteressantes“. Er will sich jetzt seiner Familie und seinem Pizzeria-Business widmen.

Auch wegen seiner Tochter Gia, die in zwei Wochen eingeschult wird, will er seinen Wohnort nicht mehr wechseln. Es würde ihm „das Herz zerreißen“, wenn er die Schulzeit seiner Erstgeborenen verpassen würde. In Kombination mit seinem Pizza-Unternehmen – das er mit seinem Freund und Gastronom Jan Hunke führt – heißt sein neues Lebensmotto „Papa und Pizza“.

Diego Demme hörte auch wegen Kopfverletzungen auf

Demme erlitt bereits wenige Wochen nach seinem Transfer in die deutsche Hauptstadt im Sommer 2024 eine Gehirnerschütterung. Eine weitere folgte einige Monate später. Seitdem hat er mit Folgen aus diesen Kopfverletzungen zu kämpfen. Seinen anfänglichen Ambitionen – mit Hertha wieder in die Bundesliga aufzusteigen – wurde somit ein Strich durch die Rechnung gemacht.

Die Verletzungen waren auch ein Grund für sein Karriereende. „Sie haben einiges dazu beigetragen, dass ich aufgehört habe. Wahrscheinlich würde ich sonst diese Saison noch bei Hertha spielen“, sagte der 34-Jährige. Mittlerweile sei er aber wieder fit.

Zusammen mit Geschäftspartner Hunke und Star-Koch Vincenzo Capuano wird er in Zukunft die zwei Pizzerien „Capvin“ leiten. Die Restaurants befinden sich in Berlin. Demme, dessen Vater Italiener ist, geht somit einer seiner Leidenschaften nach.

Demme hat Pläne für die Icon League

Einen kompletten Ausstieg aus dem Fußballgeschäft kann sich der Mittelfeldspieler allerdings nicht vorstellen. Er werde künftig „wahrscheinlich in der Icon League spielen“. Gespräche soll es schon gegeben haben.