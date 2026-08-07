FC Bayern: Hainer hält flammenden Bundesliga-Appell

Daniel Höhn 07.08.2026 • 12:28 Uhr Der FC Bayern ist derzeit in Asien unterwegs. Dort richtet sich Präsident Herbert Hainer mit deutlichen Worten an die Bundesliga-Konkurrenz.

Auf der Asien-Tour des FC Bayern hat sich Präsident Herbert Hainer mit einem flammenden Appell an die Bundesliga gewandt.

„Die Bundesliga steht im Vergleich zur Premier League deutlich, deutlich im Hintergrund“, betonte Hainer bei einer Medienrunde und bezog sich dabei auf die internationale Präsenz der deutschen Vereine.

„Das ist auch ein Appell, den ich hier loswerden möchte und an die deutsche Bundesliga richte: Es kann nicht sein, dass der FC Bayern den Wagen allein zieht, sondern wir brauchen hier eine deutlich aktivere Unterstützung der gesamten Bundesliga – nicht nur von einem oder zwei Vereinen, sondern von der ganzen Bundesliga“, erläuterte Hainer mit Blick auf Reisen über die europäischen Grenzen hinaus.

Hainer: „Kann nicht sein, dass die Bundesliga stehen bleibt“

Neben den Bayern, die sich bis Freitag noch in Hongkong aufhalten, war Leipzig nach der vergangenen Saison nach Südafrika gereist und Borussia Dortmund zuletzt in Japan unterwegs. Im September fliegt zudem der SC Paderborn in die USA.

„Es kann nicht sein, wenn der FC Bayern vorangeht, dass dann die Bundesliga stehen bleibt“, nahm Hainer die nationale Konkurrenz in die Pflicht.

Der 72-Jährige verdeutlichte: „Internationalisierung ist kein Sololauf eines einzelnen Vereins, sondern das müssen wir alle zusammen in der Bundesliga machen. Und da muss die Bundesliga deutlich nachziehen.“

Auch Rouven Kaspar appelliert

Auch Bayerns Marketingvorstand Rouven Kaspar hatte vor wenigen Tagen gemahnt, dass zu wenige Bundesligisten die europäischen Grenzen verlassen würden.