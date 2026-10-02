0:7! Böse Klatsche für Werder Bremen

Werder Bremen geht im Testspiel bei Twente Enschede unter. Der Bundesligist kassiert sieben Gegentore.

Bei Werder Bremen schrillen nach einem desaströsen Testspiel bei Twente Enschede die Alarmglocken. „Es fällt mir unheimlich schwer, diesen Auftritt zu erklären“, sagte Trainer Daniel Thioune nach dem 0:7 (0:6) beim niederländischen Fußball-Erstligisten: „Wir haben einen Denkzettel bekommen, dass wir nicht ohne 100 Prozent Widerstandsfähigkeit, Bereitschaft und Qualität auftreten dürfen.“

Vor allem in der ersten Halbzeit spielte Werder schwach und kassierte sechs Gegentreffer. Dabei begannen die Norddeutschen nahezu mit der Topelf. Niclas Füllkrug startete ebenso wie Amos Pieper, Arthur, Ludovit Reis, Mitchell Weiser oder Chuki. Auch Youri Regeer spielte. Ihm unterlief ein Eigentor (41.). „Man kann schon sehr klare Worte finden, denn das war in Summe nicht gut. So können wir uns nicht präsentieren und das gilt es aufzuarbeiten“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball der Bremer.

Niclas Füllkrug ging mit Werder Bremen unter Niclas Füllkrug ging mit Werder Bremen unter © IMAGO/DeFodi Images

Dämpfer für Werder vor BVB-Duell

Bei dem Test durften die lange verletzten Felix Agu und Niklas Stark etwas Spielpraxis sammeln. Beide wurden noch in der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Mut fürs nächste Bundesligaspiel am nächsten Freitag (20.30 Uhr) bei Borussia Dortmund macht der Auftritt nicht. „Ich habe gedacht, dass wir einen Schritt weiter sind und wissen, dass wir immer an unser Maximum kommen müssen, um leistungsfähig zu sein“, so Niemeyer.

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