Kane gerührt: "Ich bin vielleicht auf dem Gipfel"

SID 19.08.2026 • 16:43 Uhr Harry Kane wurde am Mittwoch der Goldene Schuh als erfolgreichster Torjäger Europas überreicht. Nicht nur die Granden des FC Bayern waren bei der Zeremonie voll des Lobes für den Engländer.

Mit einem strahlenden Lächeln nahm Harry Kane den Goldenen Schuh entgegen. Der Superstar des FC Bayern ist am Mittwoch mit der begehrten Trophäe als bester Torjäger Europas geehrt worden. „Ich bin sehr stolz auf diesen Titel. Letzte Saison war die beste Saison meiner bisherigen Karriere. Ich bin vielleicht auf dem Gipfel. Ich fühle mich wohl hier bei Bayern München“, sagte Kane bei der Zeremonie im Museum der Allianz Arena bewegt. Er gilt nun sogar als Favorit auf den Ballon d’Or 2026.

Kane hatte in der vergangenen Bundesliga-Saison 36 Treffer erzielt und sich die Auszeichnung mit deutlichem Vorsprung vor Größen wie Erling Haaland (Manchester City/27 Tore) und Kylian Mbappé (Real Madrid/25) gesichert. Der Münchner Angreifer erhielt die Trophäe, die von der Vereinigung European Sports Media (ESM) vergeben wird, bereits zum zweiten Mal: Auch in seiner ersten Saison in München 2023/24 hatte Kane 36 Tore erzielt.

Der Topstar hatte in der vergangenen Saison für die Bayern in allen Wettwerben 61 Mal in 51 Pflichtspielen getroffen. Insgesamt sind es für den Rekordmeister bisher 146 Tore in 147 Partien.

Klar ist: Die Bayern wollen den Engländer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, unbedingt halten. „Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben“, hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt gesagt. Kane stehe „beim FC Bayern in einer Linie mit Sturmlegenden wie Gerd Müller oder Karl-Heinz Rummenigge“, lobte Präsident Herbert Hainer. 100 Millionen Euro hatten die Bayern 2023 an seinen vorherigen Klub Tottenham Hotspur gezahlt.

Legenden adeln Kane

Der frühere Torjäger Luca Toni, der angab, die letzten Wochen extra sein Englisch für die Laudatio aufpoliert zu haben, würdigte Kane bei seiner Laudatio als „Numero uno“, und „Tormaschine“. Als ehemaligen Stürmer mache es ihn natürlich ein wenig traurig, zu sehen, wie Kane Rekord um Rekord bricht, scherzte er. „Aber ich liebe den Fußball zu sehr, um zu sagen: Hör auf, diese ganzen Rekorde zu brechen.“

Noch weiter ging sein englischer Landsmann Wayne Rooney: „Er hat sich in den letzten Jahren stark weiterentwickelt. Harry ist ein cleverer Kerl. Er ist ein Torjäger, eiskalt vor dem Tor. Er positioniert sich klug. Für mich ist er der beste englische Neuner aller Zeiten.“ Große Worte, schließlich hinterließ Rooney mit 53 Toren im Dress der Three Lions einst selbst ein großes Erbe.

Im Anschluss an die offizielle Trophäen-Übergabe wurden auf der Leinwand Videobotschaften einiger weiterer Legenden eingespielt, die sich in die Reihe der Gratulanten einreihten. Darunter Namen wie Bastian Schweinsteiger, Jürgen Klinsmann, aber auch Premier-League-Rekordtorschütze Alan Shearer oder Rio Ferdinand.

Letzterer befand in Bezug auf die beeindruckenden Statistiken Kanes: „Wer sonst, wer sonst sollte den Ballon d’Or gewinnen, wenn nicht Harry Kane? Kommt schon Leute, es gibt nur einen!“

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sprach von einer „historischen Dimension“. Kane habe als „echter Weltklassespieler den FC Bayern und die Bundesliga auf ein neues Niveau gehoben“. Und für Sportvorstand Max Eberl ist „Harry nicht nur ein Vollstrecker, sondern ein Meister der unsichtbaren Momente“.