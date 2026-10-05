Felix Agu sollte beim Testspiel in Enschede eigentlich nur Spielpraxis sammeln, erlitt dann aber einen weiteren Rückschlag.

Den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen ist das 0:7-Debakel im vergangenen Testspiel bei Twente Enschede teuer zu stehen gekommen. Vier Tage vor dem Bundesliga-Restart bei Borussia Dortmund am Freitag ( ) gaben die Norddeutschen bekannt, dass sich Außenbahnspieler Felix Agu beim Test eine „Verletzung an der Wadenmuskulatur zugezogen“ hat und vorerst nicht zur Verfügung steht.

Eigentlich hatte der 27-Jährige im Duell mit dem niederländischen Erstligisten Spielpraxis sammeln sollen, nachdem er bei den ersten vier Saisonspielen wegen muskulärer Probleme hatte aussetzen müssen.

Bundesliga: Agu fehlte auch letzte Saison lange

Bereits in der abgelaufenen Saison musste Werder wegen unterschiedlicher gesundheitlicher Probleme auf Agu immer wieder verzichten. Insgesamt 156 Tage fiel Agu aus, der somit lediglich auf elf Liga-Einsätze kam.

Zu Saisonbeginn hatte Werders Trainer Daniel Thioune auf der linken Verteidigerposition den Belgier Olivier Deman eingesetzt.

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