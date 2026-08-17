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Werder Bremens Rückholaktion ist perfekt

Bremens Rückholaktion ist perfekt

Der 24-Jährige Dinkci wechselt für ein Jahr zurück in seine Heimatstadt.
Ein Name, der in der Bundesliga bald für Furore sorgen könnte: Paul Erevbenagie. Der 18-Jährige avanciert in der Saisonvorbereitung von Werder Bremen kurzerhand zum Shootingstar des Klubs.
SID
Der 24-Jährige Dinkci wechselt für ein Jahr zurück in seine Heimatstadt.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Offensivspieler Eren Dinkci auf Leihbasis zurückgeholt. Das verkündeten die Bremer am Montag, der 24-Jährige wird für ein Jahr vom Ligakonkurrenten SC Freiburg zurück in seine Geburtsstadt wechseln.

Die Bremer hatten ihn vor zwei Jahren an Freiburg verkauft, wo Dinkci sich allerdings nie richtig durchsetzte. In der vergangenen Rückrunde war er zum zweiten Mal an Absteiger 1. FC Heidenheim ausgeliehen.

Dinkci kehrt zu Jugendklub Bremen zurück

„Werder ist der Verein, bei dem ich Profi geworden bin. Daher freue ich mich sehr, wieder im Weserstadion und bei Werder spielen zu können“, sagte Dinkci in einer Klubmitteilung.

Dinkci habe „nach seinem Weggang aus Bremen viel Erfahrung sammeln können und bereits über 100 Bundesligaspiele bestritten. Er wird unserer Mannschaft sowohl auf als auch neben dem Platz guttun“, sagte Bremens Profifußball-Chef Peter Niemeyer.

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