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Rekordtorschütze Grifo bleibt Freiburg treu

Grifo bleibt Freiburg treu

Vincenzo Grifo bleibt dem SC Freiburg treu. Der Routinier hat seinen Vertrag bei den Breisgauern verlängert.
Jubelt weiter für Freiburg: Vincenzo Grifo
© AFP/SID/SILAS STEIN
SID
Vincenzo Grifo bleibt dem SC Freiburg treu. Der Routinier hat seinen Vertrag bei den Breisgauern verlängert.

Rekordtorschütze Vincenzo Grifo bleibt dem Fußball-Bundesligisten SC Freiburg treu. Der 33 Jahre alte Routinier hat seinen Vertrag beim Europa-League-Finalisten verlängert. Über die Laufzeit machte der Klub keine Angaben.

Mit 108 Treffern und 98 Vorlagen führt Grifo die jeweiligen SC-Bestenlisten an. Mit 360 Pflichtspielen steht er auf Rang vier der Rekordspieler.

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Grifo? „Total wichtig für die gesamte Gruppe“

„Die Zusammenarbeit mit ‚Vince‘ ist etwas Besonderes – auf dem Platz, in der Kabine, im persönlichen Austausch. Mit seinen konstanten sportlichen Leistungen und als Ansprechpartner ist er total wichtig für die gesamte Gruppe“, sagte Sportdirektor Klemens Hartenbach. Für Grifo selbst ist sein Weg beim Sport-Club noch „nicht zu Ende“. Er habe sich „noch einige Ziele“ gesetzt: „Ich bin noch sehr ehrgeizig und möchte jedes Spiel auf dem Platz stehen – die Konkurrenz der jungen Kollegen spornt mich an und macht uns alle besser.“

Grifo spielt seit 2015 beim SC. Nach Stationen bei Borussia Mönchengladbach und der TSG Hoffenheim kehrte er im Januar 2019 nach Freiburg zurück.

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