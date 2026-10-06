Matthias Ginter fällt eine Zukunftsentscheidung. Der Weltmeister von 2014 bleibt in seiner Heimatstadt.

Fußball-Weltmeister Matthias Ginter bleibt dem SC Freiburg treu. Wie der Sport-Club am Dienstag bekannt gab, verlängerte der 32-Jährige seinen Vertrag. Über die Vertragsdauer machte der Bundesligist keine Angaben.

„Ich bin mit dem SC groß geworden“, sagte Ginter: „Wir wollen diese gemeinsame Erfolgsgeschichte weiterschreiben und sind maximal ambitioniert.“ Vorstand Jochen Saier bezeichnete den Abwehrchef als „Säule unserer Mannschaft“. Darüber hinaus lobte er Ginter für „das Niveau und die Konstanz seiner Leistungen“ und unterstrich, dass der Weltmeister von 2014 die sportliche Gesamtentwicklung des Teams mitgeprägt habe.

Matthias Ginter verlängert in Freiburg Matthias Ginter verlängert in Freiburg © IMAGO/STEINSIEK.CH

Ginter spielt bereits seit der D-Jugend bei den Breisgauern und durchlief sämtliche Jugendmannschaften des Sport-Clubs. Ab 2014 spielte der 51-malige deutsche Nationalspieler für Dortmund und Borussia Mönchengladbach, bevor er 2022 zurückkehrte. Der gebürtige Freiburger absolvierte insgesamt 255 Spiele für seinen Heimatklub.

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