Schalke bindet Eigengewächs Vitalie Becker bis 2030

SID 18.08.2026 • 16:49 Uhr Vitalie Becker bleibt bei Schalke 04. Der 21-Jährige spielt schon seit der U9 für Königsblau. In der Bundesliga soll er den nächsten Schritt machen.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat mit Vitalie Becker das nächste Eigengewächs langfristig gebunden. Wie der Revierklub am Dienstag mitteilte, verlängerte der 21-Jährige, der schon seit der U9 für die Königsblauen spielt, seinen ursprünglich bis 2027 datierten Vertrag bis 2030 – wie schon drei Wochen zuvor der gebürtige Gelsenkirchener Mertcan Ayhan.

„Er ist ein Junge aus der Knappenschmiede, der in der vergangenen Saison in der Aufstiegs-Mannschaft einen großen Sprung nach vorne gemacht hat“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04: „Vita hat uns mit seinen fußballerischen Qualitäten sowie Fleiß, Mut und Leidenschaft überzeugt. Seine Entwicklung ist absolut bemerkenswert, und sie ist nach unserer Auffassung auch noch nicht abgeschlossen. Deswegen hat er unser Vertrauen und ist in unserer strategischen Kaderplanung ein fester Baustein.“

Bundesliga: Becker freut sich auf Saison mit Schalke

In der vergangenen Saison betritt der gebürtige Bottroper Becker 21 Zweitligaspiele (zwei Tore und ein Assist) und gehörte in der Hinrunde zum Stammpersonal, ehe ihn eine Verletzung ausbremste. 2022 hatte er mit der Schalker U17 die deutsche Meisterschaft gewonnen.