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Offiziell! Union verlängert mit Stürmer

Union verlängert mit Stürmer

Andrej Ilic weilt seit zwei Jahren in Berlin und kommt dort in bislang 50 Pflichtspielen auf 13 Tore und zwölf Vorlagen. Nun steht eine zukunftsweisende Entscheidung fest.
Ilic spielt seit 2024 für Union
© (picture alliance/Pressefoto Ulmer)/SID/Pressefoto ULMER / Markus Ulmer
SID
Andrej Ilic weilt seit zwei Jahren in Berlin und kommt dort in bislang 50 Pflichtspielen auf 13 Tore und zwölf Vorlagen. Nun steht eine zukunftsweisende Entscheidung fest.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Stürmer Andrej Ilic verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Über die Laufzeit machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben.

Der Serbe war 2024 leihweise vom OSC Lille nach Berlin gekommen und wurde im Vorjahr fest verpflichtet. In 50 Pflichtspielen für Union kommt der 26-Jährige auf 13 Tore und zwölf Vorlagen.

„Andrej hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Er verfügt über die Qualitäten, die einen modernen Mittelstürmer auszeichnen: Präsenz, Durchsetzungsvermögen, Torgefahr und gleichzeitig die Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten“, sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer.

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