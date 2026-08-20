Offiziell! Union verlängert mit Stürmer

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Stürmer Andrej Ilic verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Über die Laufzeit machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben.
Union verlängert mit Stürmer
Andrej Ilic weilt seit zwei Jahren in Berlin und kommt dort in bislang 50 Pflichtspielen auf 13 Tore und zwölf Vorlagen. Nun steht eine zukunftsweisende Entscheidung fest.
Ilic spielt seit 2024 für Union
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Der Serbe war 2024 leihweise vom OSC Lille nach Berlin gekommen und wurde im Vorjahr fest verpflichtet. In 50 Pflichtspielen für Union kommt der 26-Jährige auf 13 Tore und zwölf Vorlagen.
„Andrej hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft entwickelt. Er verfügt über die Qualitäten, die einen modernen Mittelstürmer auszeichnen: Präsenz, Durchsetzungsvermögen, Torgefahr und gleichzeitig die Bereitschaft, für die Mannschaft zu arbeiten“, sagte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball Männer.