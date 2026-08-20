Offiziell! Union verlängert mit Stürmer

SID 20.08.2026 • 11:22 Uhr Andrej Ilic weilt seit zwei Jahren in Berlin und kommt dort in bislang 50 Pflichtspielen auf 13 Tore und zwölf Vorlagen. Nun steht eine zukunftsweisende Entscheidung fest.

Fußball-Bundesligist Union Berlin hat den Vertrag mit Stürmer Andrej Ilic verlängert. Dies teilte der Verein am Donnerstag mit. Über die Laufzeit machten die Köpenicker wie üblich keine Angaben.

Der Serbe war 2024 leihweise vom OSC Lille nach Berlin gekommen und wurde im Vorjahr fest verpflichtet. In 50 Pflichtspielen für Union kommt der 26-Jährige auf 13 Tore und zwölf Vorlagen.