100. Tor! Harry Kane feiert Meilenstein

Harry Kane erreicht beim Duell des FC Bayern gegen Union Berlin einen Meilenstein. Den alten Rekord pulverisiert er förmlich.

Meilenstein und nächster Rekord für Harry Kane! Der Topstürmer des FC Bayern erzielte im Duell mit Union Berlin (JETZT im LIVETICKER) sein 100. Tor für den Rekordmeister in der Bundesliga.

In der 39. Minute verwandelte Kane einen Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Bayern. Zuvor war Michael Olise von Tom Rothe im Strafraum gefoult worden.

Rekordmarke für Harry Kane bei Gala des FC Bayern

Kane brauchte für seinen Meilenstein 98 Einsätze in der Bundesliga. So schnell erreichte kein Spieler vor ihm die Marke. Den bisherigen Rekord von Dieter Müller, der 129 Spiele benötigt hatte, unterbot er deutlich.

Insgesamt erzielte Kane seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Sommer 2023 in 154 Spielen für die Bayern 151 Tore. In der ewigen Torschützenliste des Rekordmeisters liegt der 33-Jährige damit schon jetzt auf dem siebten Rang.

Jamal Musiala hatte die Hausherren nach 18 Minuten mit einem Traumtor in Führung gebracht. Nach Kanes 2:0 legte Olise selbst zum 3:0 noch vor der Pause nach (43.).

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)