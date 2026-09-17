Augsburg veröffentlicht drittes Trikot

Der FC Augsburg stellt sein drittes Trikot für die Saison 2026/27 vor. Das Design soll eine Verbindung zur Geschichte und Identität der Stadt schaffen.

Der FC Augsburg hat sein drittes Trikot für die Saison 2026/27 veröffentlicht. Das Trikot versteht sich „als Hommage an ihre Geschichte und Identität“ und möchte eine Verbindung zur Stadt Augsburg schaffen.

Das Karomuster im Trikot nimmt dabei Bezug auf das Weberhaus in der Augsburger Innenstadt und bildet damit ein „prägendes Element Augsburger Stadtgeschichte“ ab. Denn viele Jahrzehnte war Augsburg einer der bedeutendsten Standorte der deutschen Textilindustrie.

Akzente werden durch den grünen Kragen und die grünen Ärmelabschlüsse gesetzt, die das Gesamtbild aus Rot, Weiß und Grün vervollständigen. In einer Pressemitteilung erklärt der FC Augsburg, dass das neue Trikot „textile Tradition, städtische Identität und einen eigenständigen, zeitgemäßen Look“ kombiniert.

Das Trikot schafft eine Verbindung zur Geschichte und Identität Augsburgs Das Trikot schafft eine Verbindung zur Geschichte und Identität Augsburgs © FC Augsburg

Neues Trikot als „besonderes Highlight“

„Mit unserem dritten Trikot komplettieren wir den diesjährigen Trikotsatz. Für mich ist dieses Trikot

ein besonderes Highlight, weil es die Augsburger Textilgeschichte auf sehr stimmige Weise aufgreift

und zugleich modern interpretiert“, erklärte FCA-Geschäftsführer Michael Ströll.

Fans können das Trikot nun im Online-Shop bestellen, ab Freitag ist es in den Fanshops an der WWK Arena und in der Innenstadt erhältlich. Die Mannschaft wird dann erstmals gegen den SV Werder Bremen (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) im neuen Trikot auf dem Platz stehen.

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