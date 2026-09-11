Ausgerechnet Gosens

"Da kannst du auch mal ehrlich sein"

Nach zwei Nullnummern erzielt Schalke 04 bei Union Berlin sein erstes Saisontor - und das dank eines alten Bekannten an der Alten Försterei.

Ausgerechnet er: Robin Gosens hat zum Auftakt des dritten Spieltags das erste Tor für den FC Schalke 04 in der laufenden Bundesliga-Saison erzielt – und das bei seinem Ex-Klub Union Berlin (3:1).

In der 25. Minute nahm der Linksverteidiger einen missglückten Kopfball von Union-Abwehrchef Leopold Querfeld am Strafraumrand direkt – mithilfe des Innenpfostens schlug der Ball im Netz der Hausherren zum 1:0 für Schalke ein.

Robin Gosens bejubelte seinen Treffer nicht Robin Gosens bejubelte seinen Treffer nicht © IMAGO/RHR-Foto

Nach dem 0:3 in Augsburg und dem 0:0 gegen den FC Bayern an den ersten beiden Spieltagen markiert Gosens‘ Tor den ersten Schalker Bundesliga-Treffer seit Mai 2023.

Gosens spielte mit Union Champions League

Pikant: Gosens hatte in der Saison 2023/24 selbst eine Saison bei den Köpenickern gespielt und war Teil der damaligen Champions-League-Mannschaft. Anschließend spielte er bei der AC Florenz.

Nach seinem Tor hob der 24-malige Nationalspieler entschuldigend die Hände und verzichtete auf einen Torjubel. Durch Gosens‘ Treffer belohnten sich die Königsblauen für eine starke Anfangsphase in Berlin.

Direkt nach Wiederanpfiff stellte Adil Aouchiche mit einem schön herausgespielten Abschluss unter die Latte auf 2:0 für die Schalker (46.). Nach dem Anschlusstreffer der Berliner machte Maximilian Wöber den 3:1-Endstand klar (90.+13).

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