Schalke feiert ersten Saisonsieg

Der FC Schalke 04 gewinnt hochverdient bei Union Berlin. Ausgerechnet Ex-Berliner Robin Gosens leitet den Sieg ein.

Das Warten hat ein Ende: Angeführt von Robin Gosens hat Aufsteiger Schalke 04 den ersten Sieg in der Fußball-Bundesliga seit mehr als drei Jahren gefeiert.

Der Verteidiger erlöste beim 3:1 (1:0) gegen seinen Ex-Klub Union Berlin seinen Herzensverein mit dem ersten königsblauen Tor im Oberhaus seit 1203 Tagen. Knapp eine Woche nach dem 0:0 gegen Bayern München legten die Gelsenkirchener den nächsten Achtungserfolg nach.

Schalke 04 jubelt an der Alten Försterei Schalke 04 jubelt an der Alten Försterei © IMAGO/Contrast

Erster Ligasieg für S04: Wöber macht spät den Deckel drauf

Gosens versetzte die mitgereisten Anhänger in der 25. Minute nach zwei Spielen ohne Schalker Tor zum Saisonstart in Ekstase – auf einen Jubel vor der Unioner Waldseite verzichtete der 24-malige Nationalspieler. Zudem trafen Adil Aouchiche (46., nach Videobeweis) und Maximilian Wöber (90.+13). Tim Skarke (90.+6) gelang das zwischenzeitliche 1:2.

Für Schalkes bis dahin letzten Bundesliga-Treffer hatten Marcin Kaminski und Willi Orban durch ein Eigentor beim 2:4 bei RB Leipzig am 27. Mai 2023 gesorgt. Der zuvor letzte Sieg in der obersten Spielklasse datierte vom 5. Mai desselben Jahres, als die Schalker in ihrer Abstiegssaison beim FSV Mainz 05 (3:2) gewonnen hatten.

Union muss sich derweil unter Trainer Mauro Lustrinelli weiter gedulden, die zweite Niederlage im dritten Ligaspiel war zudem ein Dämpfer zur Unzeit: In der kommenden Woche gastieren die Eisernen am Freitag (20.30 Uhr/Sky) bei Bayern München.

Gegen den Rekordmeister hatte Schalke in der Vorwoche Selbstvertrauen getankt. „Mit dem Punkt gegen die Bayern haben sehr wenige in Fußball-Deutschland gerechnet“, hatte Trainer Miron Muslic erklärt. Das Spiel in Berlin werde jedoch „viel vertikaler, viel direkter, viel körperlicher“. Dabei konnte Muslic auf Kapitän Kenan Karaman setzen, der nach einer Hüftverletzung wieder in der Startelf stand. Auch Robin Gosens, der 2023 im Trikot der Berliner sein Bundesliga-Debüt gegeben hatte, durfte wieder von Beginn an ran.

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Kuriose Szene: Schiedsrichter verletzt ausgewecshelt

Union bestimmte die Anfangsminuten, doch die Gäste arbeiteten sich nach und nach in die Partie. So kam Karaman zur ersten guten Chance für Schalke: Der 32-Jährige zog kurz vor der Strafraumgrenze ab, setzte den Schuss jedoch knapp über das Tor (10.). Wenig später scheiterte Aouchiche an Unions Keeper Frederik Rönnow (20.) – Gosens machte es kurz darauf besser und hob beinahe entschuldigend die Arme.

Aouchiche vergab die Riesenchance auf das 2:0: Der Offensivspieler rannte alleine auf Rönnow zu, der den Ball noch streifte, Tom Rothe klärte noch vor der Linie (34.). Nach der Pause nutzte Aouchiche seine Gelegenheit. Die Partie blieb zunächst umkämpft, Rönnow und sein Gegenüber Loris Karius waren im Tor nun mehr gefordert.

Für eine Verschnaufpause sorgte Schiedsrichter Timo Gerach, der verletzungsbedingt behandelt werden musste (60.), der Vierte Offizielle Jarno Wienefeld übernahm nach knapp neunminütiger Unterbrechung und kam so unverhofft zu seinem Bundesliga-Debüt. In der Schlussphase drückte Union unentwegt, Skarke sorgte in der zwölfminütigen Nachspielzeit noch einmal für Hoffnung.

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