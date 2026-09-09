Bayern hat jetzt einen KI-Partner

Der FC Bayern setzt ab sofort auf Künstliche Intelligenz - auch im Umgang mit seinen Fans.

Der FC Bayern hat einen neuen Partner: Der deutsche Rekordmeister verkündete eine Kooperation mit dem KI-Unternehmen Wonderful. Die „globale Partnerschaft“ ist für drei Jahre anberaumt und soll schon bald auch Auswirkungen auf die Fans haben.

„Beim FC Bayern suchen wir ständig nach neuen Wegen, um das Erlebnis für unsere Fans zu verbessern und gleichzeitig unsere Abläufe hinter den Kulissen zu stärken“, erklärte Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb der Münchner.

Rouven Kasper (l.) im Gespräch mit Jan-Christian Dreesen Rouven Kasper (l.) im Gespräch mit Jan-Christian Dreesen © IMAGO/DeFodi Images

Die Partnerschaft „mit Wonderful ermöglicht es uns, das Potenzial von Enterprise AI mit Hilfe von KI-Agenten zu nutzen und unsere Teams dabei zu unterstützen, schnellen und zuverlässigen Service zu bieten, wenn es darauf ankommt – angefangen beim Spieltag.“

So will Bayern die neuen KI-Agenten einsetzen

Wie die Bayern Künstliche Intelligenz künftig im Umgang mit den Fans nutzen wollen? Zumindest ein konkretes Beispiel nannte der Verein. Man setze künftig auf „einen KI-Agenten, der dem FC Bayern bei der Bereitstellung digitaler Ticketunterstützung hilft. Das ermöglicht dem FC Bayern, die zeitkritischsten Anliegen der Fans – Ticketzugriff und Themen rund um das Benutzerkonto – in wenigen Sekunden und ohne Warteschlangen zu bearbeiten.“

Generell ist die Rede davon, dass KI „in ausgewählten Bereichen des Klubs“ eingesetzt werden solle. Weitere konkrete Anwendungsfälle sollen eventuell im Laufe der Partnerschaft bekanntgegeben werden.

Wonderful reiht sich bei den Bayern in der Riege der „Gold Partner“ ein. Es handelt sich um das dritthöchste Level hinter den „Platin-“ und „Hauptpartnern“.