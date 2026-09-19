Bayern-Held Javi Martínez übernimmt neue Rolle

Javi Martínez übernimmt eine neue Rolle beim FC Bayern München. Der langjährige Mittelfeldspieler kehrt als Markenbotschafter zu seinem ehemaligen Klub zurück – und feiert seinen Einstand mitten in München.

Javi Martínez ist zurück beim FC Bayern. Fünf Jahre nach seinem Abschied aus München übernimmt der langjährige Mittelfeldspieler eine neue Aufgabe beim deutschen Rekordmeister. Wie der Verein am Samstag verkündete, wird der Spanier künftig als Markenbotschafter für die Bayern unterwegs sein.

„Jedes Mal, wenn ich nach München zurückkomme, fühlt es sich für mich an wie nach Hause zu kommen“, erklärte Martínez anlässlich seiner neuen Aufgabe. Er sei „unglaublich stolz“, den Verein künftig „als Markenbotschafter auf der ganzen Welt zu vertreten“.

Seinen Einstand in der neuen Rolle feierte der Spanier bereits am Freitag mitten in München. Für ein besonderes Event wurde das Café Nymphenburg am Viktualienmarkt zur „Taberna Martínez“ umfunktioniert. Dort stand der frühere Bayern-Profi zeitweise selbst hinter der Theke, servierte Snacks und Getränke und kam mit Fans ins Gespräch.

„Der FC Bayern ist mehr als ein Klub“, sagte Martínez. „Das hat man auch wieder auf dem Viktualienmarkt gesehen. Es war ein großartiger Tag – jetzt kann es richtig losgehen.“

Bayern freut sich über Martínez-Rückkehr

Auch beim deutschen Rekordmeister ist die Freude über die neue Zusammenarbeit groß. „Javi Martínez steht wie kaum ein anderer für eine außergewöhnlich erfolgreiche Ära des FC Bayern“, erklärte Rouven Kasper, Vorstand Marketing und Vertrieb.

Mit seiner „authentischen, nahbaren Art“ und seiner großen Verbundenheit zum Verein sei Martínez ein „idealer Markenbotschafter“. Kasper ergänzte: „Wir freuen uns sehr, ihn wieder eng an den FC Bayern zu binden und gemeinsam viele weitere besondere Begegnungen zu schaffen.“

DEINE MEINUNG

Martínez war im Sommer 2012 von Athletic Bilbao nach München gewechselt und blieb neun Jahre beim FC Bayern. Bereits in seiner ersten Saison gewann er unter Jupp Heynckes das Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.

Erfolgreiche Zeit in München

Insgesamt sammelte der defensive Mittelfeldspieler während seiner Zeit in München zahlreiche Titel. Neunmal wurde Martínez mit den Bayern deutscher Meister, fünfmal gewann er den DFB-Pokal und zweimal die Champions League.

Auch beim Sextuple 2020 gehörte der Spanier zum Kader. Besonders in Erinnerung blieb dabei sein Auftritt im UEFA-Supercup gegen den FC Sevilla: Martínez erzielte in der Verlängerung den entscheidenden Treffer zum 2:1.

Nach seinem Abschied aus München 2021 setzte Martínez seine Karriere in Katar fort. Nun kehrt er in offizieller Funktion zu dem Verein zurück, bei dem er die erfolgreichste Zeit seiner Spielerkarriere verbrachte.

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