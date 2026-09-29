Herber Rückschlag für Bremer Sturmtalent

Laut Werder-Trainer Daniel Thioune wird der U20-Nationalspieler frühestens im kommenden Jahr wieder zur Verfügung stehen.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss monatelang auf den deutschen U20-Nationalspieler Salim Musah verzichten.

Der 20 Jahre alte Angreifer habe bei der DFB-Auswahl eine „schwere“ Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, teilte Werder am Dienstag mit. Laut Bremens Trainer Daniel Thioune wird Musah frühestens im nächsten Jahr wieder zur Verfügung stehen. Das Sturmtalent war in dieser Saison in drei Bundesligaspielen eingewechselt worden.

„Das ist unglaublich bitter für Salim und tut mir wahnsinnig leid für ihn. Auch für uns als Team ist es ein herber Rückschlag, denn Salim hat sich sehr gut entwickelt“, sagte Thioune: „Unsere Ärzte sind derzeit im Austausch mit der medizinischen Abteilung des DFB über die weiteren Schritte. Wir unterstützen Salim bestmöglich auf seinem Weg zurück.“

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