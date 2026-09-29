Karl-Heinz Rummenigge will einen Transfer von Florian Wirtz zum FC Bayern zumindest mittelfristig nicht ausschließen. Von dessen Entwicklung in Liverpool zeigt er sich überrascht.

Hat Florian Wirtz womöglich doch noch eine Zukunft beim FC Bayern? Über ein Jahr nach seinem geplatzten Wechsel zum deutschen Rekordmeister ist ein Deal in der Zukunft zumindest nicht völlig ausgeschlossen – wie Karl-Heinz Rummenigge nun andeutete.

Im Interview mit der Münchner Abendzeitung machte das Aufsichtsratsmitglied der Münchner allerdings auch deutlich, dass das Thema kurzfristig keines ist. Der deutsche Nationalspieler hatte sich im Sommer 2025 bekanntlich für einen Wechsel zum FC Liverpool entschieden.

Karl-Heinz Rummenigge spricht über Florian Wirtz Karl-Heinz Rummenigge spricht über Florian Wirtz © IMAGO/LaPresse

„Ob irgendwann trotzdem etwas anderes möglich ist? Ich weiß es nicht“, sagte Rummenigge: „Die Frage ist, ob Wirtz in Liverpool glücklich ist. Das kann ich nicht beurteilen. Uli (Hoeneß, Anm.) und ich hatten eine Zeit lang Kontakt mit seinem Vater und seiner Mutter. Dann haben sie sich anders entschieden, und das haben wir respektiert.“

Wirtz? Rummenigge verweist auf Bayern-Stars

Wie SPORT1 zuletzt bereits berichtete, besteht beim FCB aktuell kein Interesse an einer Verpflichtung von Wirtz. Das betonte auch Rummenigge.

„Man darf nicht vergessen: auf dieser Position spielen Jamal Musiala und Serge Gnabry, dazu gibt es weitere Optionen wie Ismael Saibari“, erklärte der 71-Jährige. Da müsse „man nicht noch einen vierten Spieler für das Geld kaufen, das Wirtz wahrscheinlich kosten würde.“

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Spekulationen um einen möglichen Wirtz-Wechsel wurden zuletzt laut, weil der DFB-Star wegen seiner Leistungen in Liverpool zuletzt immer wieder von englischen Experten angezählt wurde. Liverpool-Legende Jamie Carragher forderte zuletzt, den 23-Jährigen im kommenden Topspiel gegen Manchester City auf die Bank zu setzen.

„Jeden Schritt, den ein Spieler macht, muss er sich vorher gut überlegen“, erklärte Rummenigge und gab offen zu, dass er von Wirtzs bisheriger Entwicklung in England überrascht sei.

Wirtz-Entwicklung überrascht Rummenigge

„Ehrlich gesagt: ja“, erklärte der langjährige Bayern-Vorstand auf eine entsprechende Nachfrage. Schließlich habe sich Wirtz vor allem wegen der sportlichen Gegebenheiten für den Gang zu den Reds entschieden.

„Uns wurde der Eindruck vermittelt, dass er deshalb nach Liverpool geht, weil ihm der damalige Trainer Arne Slot die Zehnerposition versprochen hatte, auf der er auch in Leverkusen gespielt hat. Das war ein wichtiger Faktor für seine Entscheidung pro Liverpool. Bei den Finanzen gab es keine dramatischen Unterschiede.“

Die Bayern galten im Werben um den damaligen Jungstar von Bayer Leverkusen lange als Favoriten, bis ihnen Liverpool doch noch den Rang ablief. 125 Millionen Euro zahlte der englische Spitzenverein mindestens für den Deutschen.

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