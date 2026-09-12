Frankfurt-Trendwende in Mainz?

Der 1. FSV Mainz 05 empfängt heute die Eintracht Frankfurt. Der Anstoß ist um 15.30 Uhr in der MEWA Arena. SPORT1 erklärt Ihnen, wo Sie das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen können.

Mit vier Punkten aus den ersten beiden Partien und ohne Gegentor ist der 1. FSV Mainz 05 in die Bundesliga-Saison gestartet.

Heute Nachmittag empfängt Mainz Eintracht Frankfurt um 15.30 Uhr in der MEWA Arena, während die SGE nach zwei Spieltagen erst einen Zähler auf dem Konto hat.

Mainz – Frankfurt LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : Sky

: Sky Livestream : Sky, DAZN

: Sky, DAZN Liveticker: Das Spiel kann im Liveticker auf SPORT1 verfolgt werden.

Die 05er blieben erstmals in den ersten beiden Bundesliga-Spielen einer Saison ohne Gegentor und bewahrten zuletzt drei weiße Westen in Folge – so viele wie in den 44 Ligapartien davor zusammen.

Alexander Schwolow und Robin Zentner hielten dabei an den ersten beiden Spieltagen jeweils ihren Kasten sauber, was zuvor in der Bundesliga-Historie nur einmal zwei Torhütern eines Klubs gelang. Urs Fischer verantwortet den Mainzer Saisonstart.

Eintracht Frankfurt ohne Bundesliga-Sieg

Eintracht Frankfurt wartet seit sieben Bundesliga-Spielen auf einen Sieg und kassierte in den ersten beiden Saisonpartien sieben Gegentore – gemeinsam mit Gladbach, dem HSV und Union der höchste Wert der Liga. Für die SGE ist der Start mit einem Punkt der schwächste seit vier Jahren. Adi Hütter ist bei den Frankfurtern für die Mannschaft verantwortlich.

Eintracht Frankfurt mit schwacher Bilanz bei Mainz 05

Frankfurt gewann wettbewerbsübergreifend nur eines der vergangenen 22 Pflicht-Gastspiele bei Mainz 05, dazu kamen 13 Unentschieden und acht Niederlagen. Auch in der Bundesliga steht für die SGE bei 18 Auswärtspartien in Mainz lediglich ein Sieg zu Buche – ein 2:0-Erfolg. Die Bilanz umfasst damit sowohl Bundesliga-Duelle als auch weitere Pflichtspiele in Mainz.

Wird 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Bundesliga heute: Wo wird M05 gegen SGE im TV & Stream übertragen?

Das Spiel kann live bei Sky (TV und Stream) sowie bei DAZN (Konferenz) verfolgt werden.

Bundesliga: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1 verfolgen

Sie können das Spiel im Liveticker auf SPORT1 verfolgen: 1. FSV Mainz 05 gegen Eintracht Frankfurt im Liveticker bei SPORT1.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.