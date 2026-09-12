BVB-Traumduo weiter in Topform

Borussia Dortmund fährt den nächsten Sieg ein. Gegen den SC Paderborn wissen Fábio Silva und Serhou Guirassy erneut zu überzeugen. Felix Nmecha verzückt mit einem Traumtor.

Nächster Sieg für Borussia Dortmund: Die Mannschaft von Niko Kovac hat sich am 3. Spieltag im heimischen Stadion mit 3:0 (1:0) gegen den SC Paderborn durchgesetzt.

Beim Comeback von Nico Schlotterbeck war es das Sturmduo um Fábio Silva und Serhou Guirassy, das erneut groß aufspielte.

Fábio Silva (l.) und Serhou Guirassy (r.) bejubeln das 1:0 Fábio Silva (l.) und Serhou Guirassy (r.) bejubeln das 1:0 © IMAGO/Kirchner-Media

BVB: Zwei Guirassy-Tore einkassiert

In der 5. Minute setzte Guirassy seinen portugiesischen Kollegen perfekt in Szene, der zum 1:0 vollstreckte.

Danach legte Silva für Guirassy auf, doch der Treffer zählte nicht, weil eine Abseitsposition vorlag (31.). Kurz vor dem Pausenpfiff wurde ein weiteres Guirassy-Tor wegen Abseits zurückgenommen (45.+2).

Das 2:0 und das 3:0 erzielte Doppelpacker Felix Nmecha (80., 89.). Mit einem wundervollen Seitfallzieher setzte der Nationalspieler den Schlusspunkt.

Damit weist der BVB auch nach drei Spieltagen eine perfekte Bilanz auf und hat neun Punkte auf dem Konto. Das gelang zuletzt 2015. Bei Paderborn steht ein Punkt zu Buche.