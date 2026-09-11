BVB bestätigt: Karetsas verlässt Krankenhaus

Nach seinen Kreislaufproblemen wird der 18-Jährige dem BVB vorerst fehlen.

Konstantinos Karetsas von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat nach seinen Kreislaufproblemen im Champions-League-Spiel gegen den FC Villarreal (3:2) das Krankenhaus wieder verlassen. Das bestätigte der BVB dem SID am Freitag.

Die Mutter des griechischen Nationalspielers hatte zuvor gegenüber der belgischen Tageszeitung Het Nieuwsblad erklärt, dass die Probleme des 18-Jährigen offenbar „auf Dehydrierung“ zurückzuführen seien. Sie sprach zudem von „Durchblutungsstörungen“. Dazu äußerte sich der Verein auf Nachfrage nicht.

Der Offensivspieler unterzieht sich noch weiteren Untersuchungen und fehlt dem BVB vorerst. „Es geht ihm den Umständen entsprechend gut. Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache ganz genau auf den Grund gehen“, hatte Sportdirektor Ole Book am Donnerstag erklärt.

Karetsas hatte während der ersten Halbzeit am Dienstagabend nach einem Flachpass den Arm gehoben und sich plötzlich auf den Boden gelegt. Wenig später eilten Sanitäter herbei, der Neuzugang wurde begleitet vom Applaus der Zuschauer und mit Tränen in den Augen vom Platz getragen.