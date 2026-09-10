BVB gibt Update zu Karetsas

Borussia Dortmund gibt ein erstes Update zum Gesundheitszustand von Konstantinos Karetsas. Der BVB-Youngster befindet sich weiterhin im Krankenhaus.

Konstantinos Karetsas befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Wie Borussia Dortmund zwei Tage nach der besorgniserregenden Auswechslung des jungen Griechen im Spiel gegen den FC Villarreal in der Champions League bekannt gab, werden aktuell weitere Tests durchgeführt.

BVB-Sportdirektor Ole Book erklärte am Rande einer Trainingseinheit am Donnerstag, dass es Karetsas „den Umständen entsprechend gut“ gehe: „Es laufen weitere Untersuchungen, wir wollen der Sache schon ganz genau auf den Grund gehen.“

Ole Book gibt ein Update zu Konstantinos Karetsas Ole Book gibt ein Update zu Konstantinos Karetsas © IMAGO/HMB-Media

Die Prognose sei von den Ergebnissen der Tests abhängig: „Aber es ist schon klar, dass wir da erstmal die Gesundheit des Spielers und des Menschen in den Vordergrund stellen.“ Am Wochenende werde der Youngster nicht zum Team gehören, wie auch BVB-Trainer Niko Kovac erklärte: „Wir sind guter Dinge. Wir hoffen, dass er bald wieder bei uns ist, aber fürs Wochenende ist er noch keine Alternative.“

Eriksen-Vergleich? „Sieht nicht so aus“

Auf die Frage, ob man den Vorfall mit dem Kollaps des Dänen Christian Eriksen vergleichen könne, sagte Book: „Es sieht nicht so aus, dass es in diese Richtung geht.“ Eriksen hatte bei der EM 2021 einen Herzstillstand auf dem Platz erlitten.

Man sei „ganz optimistisch“, meinte Book weiter. Wann mit einer Rückkehr zu rechnen sei, könne er aber nicht abschätzen. Auch der Spieler selbst sei eher positiv eingestellt. „Er als Mensch und seine Familie bekommen den maximalen Support vonseiten des Klubs“, sagte Kovac: „Sowohl von oben als auch von medizinischer Seite. Da sind wir sehr gut aufgestellt. Der Junge und seine Familie spüren schon, dass wir sehr nah an ihm dran sind.“

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Dass beim BVB am selben Tag vor Karetsas mit Jan-Luca Riedl auch in der Youth League ein Jugendspieler kollabiert war, ist wohl nur ein Zufall. Man habe keinen Zusammenhang erkennen können, beteuerten Kovac und Book.

Karetsas war beim 3:2-Erfolg zum Auftakt in der Königsklasse nach 26 Minuten wegen Kreislaufproblemen vom Platz getragen worden. Noch am Dienstagabend war er in die Klinik eingeliefert worden.

Konstatinos Karetsas wird auf dem Boden liegend behandelt Konstatinos Karetsas wird auf dem Boden liegend behandelt © IMAGO/Laci Perenyi

Dortmund ist am Samstag wieder gefordert, um 15.30 Uhr steigt das Heimspiel gegen den SC Paderborn (LIVETICKER). Karetsas war erst vor wenigen Wochen für 30 Millionen Euro zum BVB gewechselt. Der 18-Jährige besitzt einen Vertrag bis 2031.

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