Startrekord: FCA punktet gegen Bayer

Die Augsburger drehen in der zweiten Halbzeit auf. Leverkusen erlebt in der Liga den nächsten Rückschlag.

Tabellenführung abgegeben, aber den eigenen Startrekord eingestellt: Der FC Augsburg kam gegen Bayer Leverkusen in einem wilden Spiel zu einem 2:2 (0:1) und hat nach drei Spielen zum zweiten Mal in seiner Vereinshistorie sieben Punkte auf dem Konto. Die Werkself bleibt dagegen in der Liga vor dem Start in die Europa League gegen NK Celje am Mittwoch hinter den Erwartungen zurück. Nach dem blamablen Start in Elversberg war es bereits der zweite Dämpfer.

Dabei brachte Christian Kofane die in der ersten Hälfte klar überlegene Mannschaft von Trainer Carles Martínez, die letzte Woche in Berlin noch überzeugt hatte, in der 18. Minute in Führung. Doch Michael Gregoritsch mit einem Doppelpack (50. und 55.) drehte das Spiel. Der Österreicher ist mit 38 Treffern nun FCA-Rekordtorschütze in der Bundesliga vor Alfred Finnbogason. Joker Patrik Schick (89.) glich jedoch noch aus.

Der FC Augsburg feiert den Doppelpack von Michael Gregoritsch Der FC Augsburg feiert den Doppelpack von Michael Gregoritsch © IMAGO/Jan Huebner

In der Liga ist die Werkself nun am 20. September gegen RB Leipzig gefordert. Augsburg, das erst einmal in der Saison 2021 mit sieben Zählern gestartet war, spielt am kommenden Samstag bei Werder Bremen.

Ein unverändertes Augsburg führt zum Erfolg

Baum nahm an seiner Startelf nach dem 4:1 in Frankfurt keine Veränderungen vor. Beim Einkaufsmeister aus Leverkusen (160 Millionen Euro Transferausgaben) begann erstmals Rückkehrer Moussa Diaby. Zudem ersetzte Kofane Patrick Schick im Sturmzentrum. 30-Millionen-Einkauf Guéla Doué stand erstmals im Kader.

Augsburg legte fulminant los. Bereits nach 40 Sekunden hatte Hennes Behrens die erste Chance. Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und übernahmen schnell die Initiative. Diaby (4.), Ibrahim Maza (9.) und Afonso Moreira (14.) sorgten schnell für Gefahr, ehe Kofane traf. Nach langem Pass von Edmond Tapsoba sah allerdings FCA-Innenverteidiger Chrislain Matsima nicht gut aus.

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Doppelpacker Gregoritsch und die Lebensversicherung Finn Dahmen

Bayer blieb klar am Drücker, im Abschluss fehlte jedoch die allerletzte Entschlossenheit, um schon vor der Pause Klarheit zu schaffen. Augsburg konnte sich ohne den nach wie vor angeschlagenen Jungstar Anton Kade nur sporadisch befreien. Die Leistung in der ersten Hälfte erinnerte an die schwachen ersten 45 Minuten in Frankfurt.

Doch nach der Pause war Augsburg plötzlich präsent. Nach Pass von Behrens war Bayer-Keeper Mark Flekken viel zu unentschlossen, Gregoritsch bedankte sich. Kurz darauf war der Österreicher nach einer Ecke wieder zur Stelle, wurde von Leverkusen beim Kopfball aber völlig alleine gelassen. Die Gäste drängten nun, scheiterten aber immer wieder an Finn Dahmen im FCA-Tor. Schick traf dann per Hacke nach Schuss des ebenfalls eingewechselten Malik Tillman.

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