Lothar Matthäus geht mit Bayer Leverkusen hart ins Gericht

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus ist nach dem Leverkusener Fehlstart bei der SV Elversberg (2:3) hart mit der Werkself ins Gericht gegangen.
„Leverkusen war nicht auf dem Platz“
„Leverkusen hat es total unterschätzt. Ich habe das Spiel heute Nachmittag im Fernsehen gesehen. Leverkusen war 70 Minuten lang eigentlich nicht auf dem Platz. Die haben gedacht, das nehmen wir im Vorbeigehen mit dieses Spiel“, sagte Matthäus vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und dem Hamburger SV bei Sky.
Mit einer solchen Einstellung werde man „solche Spiele verlieren. Und dann wachst du auf. Aber viel zu spät. Und dann langt es eben nicht mehr. Aber Glückwunsch an Elversberg. 60, 70 Minuten traumhaft gespielt. Drei Punkte ist mal ein super Anfang für den Neuling in der Bundesliga.“
Leverkusen-Coach mit scharfer Kritik
Elversberg hatte die Leverkusener mit zwei frühen Toren überrumpelt (8. und 9. Minute). Kurz nach der Pause legte das Team von Trainer Vincent Wagner nach (46.), ehe die Werkself durch zwei späte Tore noch mal herankam (77. und 90.+1).
Leverkusen-Coach Carles Martínez tobte phasenweise an der Seitenlinie. „Wir haben uns eiskalt überrumpeln lassen, abkochen lassen“, meinte Leverkusens sichtlich bedienter Keeper Mark Flekken nach dem Spiel bei Sky.
Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach