Diese Grätsche ging nach hinten los

Francis Onyeka muss nach einer eigenen Grätsche ausgewechselt werden - und sieht zudem noch die Gelbe Karte.

Das ging nach hinten los! Elversbergs Francis Onyeka sah am Sonntagabend gegen den FC Bayern (im LIVETICKER) nach einer Grätsche gegen Ismael Saibari nicht nur die Gelbe Karte, sondern musste im Anschluss sogar selbst ausgewechselt werden.

Der Kapitän der deutschen U19-Nationalmannschaft hatte sich nach sechs Minuten bei einem Zweikampf dem Vernehmen nach am Nacken verletzt. Für ihn kam kurze Zeit später Noah Darvich in die Partie. Bayern ging durch einen Treffer von Lennart Karl mit 1:0 in Führung (26. Minute).

Francis Onyeka verletzte sich bei diesem Foul Francis Onyeka verletzte sich bei diesem Foul © IMAGO/DeFodi Images

Onyeka ist von Bayer Leverkusen an den Bundesliga-Aufsteiger ausgeliehen und gehört zum absoluten Stammpersonal. In der aktuellen Bundesliga-Saison stand der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler in allen Spielen in der Startelf von Trainer Vincent Wagner und konnte bereits eine Vorlage beisteuern.

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