Druck? Union-Trainer wirbt um Geduld

Vor dem Freitagspiel gegen Schalke 04 ist der Trainer von Union Berlin vom eingeschlagenen Weg überzeugt.

Ein Punkt, sieben Gegentore – aber Druck? Den empfindet Union Berlins Trainer Mauro Lustrinelli angesichts des bislang holprigen Saisonstarts nicht. „Wenn ich eine Straße überquere, denke ich nicht daran, dass mich ein Wagen überfährt. Ich denke nur positiv. Wie können wir das nächste Spiel gewinnen. Was anderes kommt nicht infrage“, sagte der Schweizer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Union empfängt am Freitagabend (20.30 Uhr) den Aufsteiger Schalke 04, danach geht es zum FC Bayern.

Lustrinelli warb um Geduld für den eingeschlagenen Weg. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen werden. Es ist wirklich nur eine Sache von Zeit“, sagte er. Die zuletzt wacklige Defensive mit neun Gegentoren in den ersten drei Pflichtspielen sei „ein Bereich, den wir verbessern wollen. Das ist Teil des Prozesses. Wir brauchen dafür mehr Energie und Intensität, die gegen Leverkusen gefehlt hat“, so Lustrinelli. Dem 4:2 in der ersten Pokalrunde gegen Eintracht Braunschweig folgten ein 3:3 zum Liga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt sowie ein 0:4 bei Bayer Leverkusen.

Oberstes Ziel für die laufende Saison sei der Klassenerhalt, sagte Berlins Geschäftsführer Horst Heldt zuletzt. Um diesen zu sichern, wolle Union seine Spielweise nach und nach verändern. Dabei operiere der Klub „am offenen Herzen“. „Ich glaube, ein Arzt würde in diesem Moment Beharrlichkeit, Konstanz, Mut brauchen“, sagte Lustrinelli in Bezug auf die Heldt-Ausführungen: „Es ist ein Prozess, da kannst du nicht zaubern. Es geht Tag für Tag, Step by Step.“

Am Freitag gegen Schalke werde man das erste Flutlicht-Freitagspiel „genießen. Das ist geil an der Alten Försterei“, sagte Lustrinelli: „Wir wissen, welche Mentalität unser nächster Gegner haben wird. Wir werden bereit sein.“