Fit? So ist der Stand bei El Mala

Der Kölner Hoffnungsträger war krankheitsbedingt bei der Niederlage in Stuttgart ausgefallen.

Said El Mala vom 1. FC Köln ist für das Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (18.30 Uhr) noch keine Option für die Startelf. Nach seiner krankheitsbedingten Pause stieg der 20-Jährige erst am Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining ein.

„Für Said geht es darum, wieder sauber in den Rhythmus zu kommen“, sagte Trainer René Wagner am Freitag. „Er war fast sechs Tage krank. Er hat die Chance, von der Bank einen Impuls zu setzen.“

So könnte Köln El Mala ersetzen

Während El Mala, der beim 1:4 beim VfB Stuttgart zuletzt fehlte, noch mehr Zeit braucht, ist Thijs Dallinga wieder fit. Die Bologna-Leihgabe hatte bereits am Sonntag wieder trainiert. Als Ersatz für El Mala kommt Linton Maina infrage. Im Zentrum soll Mikey Moore beginnen, der gegen Stuttgart als Joker überzeugt hatte.

Auch im Mittelfeld kündigte Wagner eine Änderung an. Ellyes Skhiri wird nach seinen bisherigen Einsätzen von der Bank erstmals in die Startelf rücken.

Wagner steht zudem vor schwierigen Personalentscheidungen. Alle 22 Feldspieler des Kaders sind weitestgehend fit, auch der zuletzt leicht angeschlagene Alessio Castro-Montes. „Es wird die schwerste Entscheidung, die ich bisher treffen musste“, sagte der Trainer mit Blick auf die mindestens vier Profis, die auf die Tribüne müssen.

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