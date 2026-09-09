FC Bayern bindet Toptalent Binder langfristig

Der 19-Jährige unterschreibt beim Rekordmeister bis 2030. Aktuell ist er verletzt.

Bayern München hat Toptalent Tim Binder langfristig gebunden. Der 19 Jahre alte Offensivspieler unterschrieb beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Vertrag bis 2030. Binder hatte die Vorbereitung bei den Profis unter Trainer Vincent Kompany absolviert und dabei überzeugt. Aktuell arbeitet er nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel an seinem Comeback.

„Tim bringt sehr viel Potenzial mit, er ist schnell, stark im Dribbling und hat einen super Charakter. Er hat sein Talent zuletzt unter anderem in der Vorbereitung bei den Profis unter Beweis gestellt. Tim ist ein Paradebeispiel für die herausragenden Entwicklungsmöglichkeiten an unserem Campus“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Binder, der im Sommer auch von anderen Klubs umworben war, war 2019 im Alter von zwölf Jahren vom FC Augsburg zu den Bayern gewechselt. Bei der deutschen U19-Nationalmannschaft kam der Youngster bisher viermal zum Einsatz.