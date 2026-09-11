Bayern hat Respekt vor Elversberg

Selbst der Münchner Superstar Harry Kane warnt vor dem furiosen Aufsteiger. Auch Boss Jan-Christian Dreesen hebt den Zeigefinger.

Ein klein bisschen musste Joshua Kimmich dann doch schmunzeln, als er den großen FC Bayern vor dem Spiel beim Dorfklub SV Elversberg als „Underdog“ bezeichnete. Aber, ergänzte der DFB-Kapitän: Der Aufsteiger sei „ja furios gestartet. Wir sind hinter Elversberg momentan. Sie haben schon sieben Kisten gemacht, mehr als wir.“

Außenseiter ist der deutsche Rekordmeister am Sonntag (17.30 Uhr im LIVETICKER) dennoch nicht, aber Harry Kane, Michael Olise und Co. fahren mit einigem Respekt ins 13.000-Einwohner-Dorf im Saarland. „Sie haben zwei von zwei Spielen gewonnen, und genau das macht mir im Moment ein bisschen Sorgen. Sie kommen so richtig ins Rollen“, warnte Toptorjäger Harry Kane nach dem souveränen 5:0 in der Champions League gegen Bodö/Glimt vor Elversberg. Man müsse „bereit sein für eine weitere große Schlacht“.

Eberl: Elversberg „die Mannschaft der Stunde“

Für Sportvorstand Max Eberl ist die SVE „die Mannschaft der Stunde“. Dass der freche Neuling gegen Leverkusen (3:2) und in Gladbach (4:3) gewonnen habe, sei „äußerst bemerkenswert. Wir haben extrem großen Respekt, weil Elversberg in der zweiten Liga schon sehr, sehr gut performt hat. Sie holen Jungs dazu, die Lust haben, die gierig sind.“

Entsprechend ist sich auch Vorstandschef Jan-Christian Dreesen sicher, dass es „gar nicht so schwer“ sei, nach der Königsklasse den Schalter schnell wieder umzulegen. Zumal die Fallhöhe riesig ist. Und man wisse, so der Bayern-Boss, „dass wir in Elversberg eine starke Mannschaft vorfinden, die natürlich das dritte Mal in Folge zeigen will, dass sie nicht nur ein One-Time-Wonder ist. Wir müssen konzentriert spielen und anders als auf Schalke, unsere Chancen nutzen.“

Kane hat sich bereits über Elversberg erkundigt. „Mir wurde gesagt, es ist eine kleine Stadt, ein kleines Dorf, sie arbeiten extrem hart, und ich denke, wir erwarten am Sonntag ein schweres Spiel“, sagte der Engländer. Für ihn sei es „immer schön, gegen neue Teams zu spielen, in neuen Stadien, mit neuen Atmosphären. Am Sonntag wird es wieder etwas Besonderes.“ So sieht es auch Dreesen vor der Bayern-Premiere an der Kaiserlinde: „Das wird spannend. Und dieses Stadion ist ja ein permanenter Bau zurzeit.“

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach