„Geht ihm viel besser“: Leverkusen hofft auf Rückkehr von Maza

Der Mittelfeldspieler hatte in der Europa League krankheitsbedingt gefehlt.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen kann im Duell mit RB Leipzig auf eine Rückkehr von Ibrahim Maza hoffen. „Es geht ihm schon viel, viel besser“, sagte Trainer Carles Martínez vor dem Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN): „Er war natürlich krank, noch nicht bei 100 Prozent. Aber wenn alles gut läuft, wird er im Kader stehen. Und wenn alles gut läuft, hoffe ich, dass er auch spielen kann.“

Der Mittelfeldspieler hatte am Mittwoch beim 2:0-Erfolg der Werkself in der Europa League gegen den slowenischen Meister NK Celje gefehlt. In der Liga hat der algerische Nationalspieler bislang keine Minute verpasst.

Nach einem durchwachsenen Saisonstart mit vier Zählern aus drei Spielen steht Leverkusen gegen Leipzig unter Zugzwang. „Ich finde, wir hätten mehr Punkte verdient, aber so ist nun mal, das ist Fußball“, sagte Martínez: „Wir befinden uns in einem Prozess.“