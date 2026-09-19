Hamanns brisante Trainer-Empfehlung für Gladbach

Nach dem Aus von Eugen Polanski benötigt Borussia Mönchengladbach einen neuen Trainer. TV-Experte Didi Hamann hat einen interessanten Vorschlag.

Nach dem Bundesliga-Fehlstart mit drei Pleiten in den ersten drei Saisonspielen und der Trennung von Eugen Polanski ist Borussia Mönchengladbach auf der Suche nach einem neuen Trainer.

Mehrere Namen kursieren seit einigen Tagen rund um den Traditionsverein, darunter Alexander Blessin, Horst Steffen, Christian Eichner und Steffen Baumgart. TV-Experte Dietmar Hamann brachte nun einen weiteren Kandidaten ins Spiel: Lukas Kwasniok, wie Baumgart früherer Coach von Erzrivale 1. FC Köln.

Ist Lukas Kwasniok ein Kandidat für Borussia Mönchengladbach? Ist Lukas Kwasniok ein Kandidat für Borussia Mönchengladbach? © IMAGO/Jan Huebner

Hamann: Kwasniok prädestiniert für Gladbach

„Ich hätte den Kwasniok mal reingeschmissen, letzte Woche“, sagte Hamann vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FSV Mainz 05 (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei Sky, schränkte aber zugleich ein: „Also, der wird’s nicht. So viel weiß ich, glaube ich.“

Bereits Anfang der Woche hatte sich Hamann bei Sky90 für Kwasniok ausgesprochen: „Der wird die Jungs zum Laufen bringen. Und das brauchen sie jetzt.“

In Sachen Trainerprofil hat der 53-Jährige für die Borussia jedenfalls klare Vorstellungen: „Es braucht keinen Wissenschaftler. Es braucht einen, der die Jungs anpackt und sie mal wissen lässt, was es heißt, für diesen Verein zu spielen.“

Die Mannschaft, die gegen Mainz von Interimstrainer Jan-Moritz Lichte betreut wird, sei Hamann zufolge „sehr viel besser als das, was sie im Moment zeigen“.

DEINE MEINUNG

Gladbach kommt Verpflichtung von Cheftrainer näher

Bisher deutete sich die Verpflichtung eines neuen Cheftrainers nicht an, doch allzu weit ist die Entscheidung offenbar nicht mehr entfernt.

„Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagte Gladbachs Sportdirektor Rouven Schröder bei Sky: „Wir haben es auch geschafft sehr, sehr in Ruhe Gespräche zu führen. Es ist schon so, dass die Öffentlichkeit es zum Glück noch nicht rausbekommen hat, dass wir auf einem sehr guten Weg sind.“

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