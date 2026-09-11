HSV ohne Abwehrchef in Leipzig

Der Innenverteidger fehlt wegen muskulärer Probleme. Trainer Merlin Polzin ist genervt vom Fehlstart in die Bundesliga.

Der Hamburger SV muss nach dem verpatzten Saisonstart am 3. Bundesliga-Spieltag bei RB Leipzig (Sonntag, 15.30 Uhr im LIVETICKER) auf Abwehrchef Sebastiaan Bornauw verzichten. Der 27-Jährige habe „muskuläre Probleme“, sagte Trainer Merlin Polzin (35) am Freitag.

HSV: Vuskovic vor Trainingsrückkehr

Durch den Ausfall könnten Jordan Torunarigha, Nicolas Capaldo und Youngster Shafiq Nandja die Dreierkette des Tabellenletzten in Leipzig bilden. Der HSV hatte zuletzt zu Hause 0:5 gegen den FSV Mainz 05 verloren, mit null Punkten und einem Torverhältnis von 0:7 sind die Hanseaten erstmals seit der Rückkehr in die Bundesliga wieder Tabellenletzter. „Natürlich nervt es, das ist ja völlig klar“, sagte Polzin: „Wir wollen arbeiten, wir wollen uns in die Inhalte stürzen“.

Ab kommenden Dienstag darf Mario Vuskovic wieder mit dem Team trainieren, der HSV wird die Einheit bei der Rückkehr des Kroaten im Volksparkstadion abhalten (15.00 Uhr). Die vierjährige Dopingsperre von Vuskovic läuft Mitte November aus.

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