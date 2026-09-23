Kane über neuen Bayern-Vertrag: „Sind nah dran“

Zuletzt war der Stürmerstar nicht von einer schnellen Einigung ausgegangen. Gab es jetzt einen Durchbruch in den Verhandlungen?

Stürmerstar Harry Kane und der FC Bayern München haben bei ihren Verhandlungen über einen neuen Vertrag offenbar einen Durchbruch erzielt. „Wir sind ziemlich nah dran. Ich fühle mich dort wohl. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Verkündung geben wird“, sagte der 33-Jährige laut übereinstimmenden Berichten im Camp der englischen Nationalmannschaft.

Zuletzt war der Kapitän der Three Lions nicht von einer schnellen Einigung ausgegangen.

Harry Kane sieht seine Zukunft offenbar in München Harry Kane sieht seine Zukunft offenbar in München © IMAGO/Sven Simon

Kanes Vertrag bei den Münchnern läuft im kommenden Sommer aus, im Gespräch ist eine Verlängerung bis mindestens 2029. Beide Seiten hatten in den vergangenen Wochen mehrfach ihre gegenseitige Wertschätzung kundgetan. Kane hatte schon erklärt, es sehe „ziemlich gut“ aus. Sportvorstand Max Eberl meinte, er wisse nicht, „was gegen eine Vertragsverlängerung sprechen würde“.

Kane deutet Durchbruch an

Kane spielt seit 2023 in München. Zuletzt hatte der Angreifer die Marke von 100-Bundesliga-Toren geknackt – nach nur 98 Spielen. Am Samstag trifft er zum Start der Nations League in London auf Weltmeister Spanien (20.45 Uhr/DAZN).

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