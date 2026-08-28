Harry Kane kommentiert Vertragsgespräche beim FC Bayern

SPORT1 28.08.2026 • 23:48 Uhr Superstar Harry Kane gibt Auskunft über den Stand der Vertragsgespräche beim FC Bayern. Auch CEO Jan-Christian Dreesen äußert sich.

Einer Vertragsverlängerung von Harry Kane beim FC Bayern steht allem Anschein nach nichts mehr im Wege. Es sehe „ziemlich gut“ aus, sagte der 33 Jahre alte Engländer nach dem 5:1 (1:0) der Münchner gegen den VfB Stuttgart zum Auftakt der 64. Bundesliga-Saison.

„Das erste Gespräch hat in der vergangenen Woche stattgefunden. Aber wie immer werden solche Dinge nicht innerhalb von ein oder zwei Wochen geklärt. Es wird noch viele weitere Gespräche über die Einzelheiten geben“, sagte Kane weiter.

Er werde „nicht über die Details sprechen. Die Gespräche sind aber positiv. Ich hatte gesagt, dass sie positiv sein würden – und bislang läuft es gut.“

Kane: „Nicht mein letzter Vertrag“

Zugleich betonte der englische Nationalspieler, dass er noch weitere Pläne habe: „Ich bin 33 Jahre alt. Es wird wahrscheinlich nicht mein letzter Vertrag sein, aber es ist dennoch ein großer und wichtiger Vertrag, den ich unterschreibe. Deshalb muss ich sicherstellen, dass ich glücklich damit bin.“

Der Vertrag des Torjägers, der diesmal ohne Treffer geblieben war, läuft am Saisonende aus. Auch Bayern-CEO Jan-Christian Dreesen geht von einer Verlängerung aus.

„Die Chemie stimmt total. Deswegen sind wir bei dem Thema wirklich entspannt miteinander. Ob das jetzt einen Tag früher oder später passiert, spielt keine Rolle“, sagte der 58-Jährige.