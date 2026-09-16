Luis Díaz reagiert auf James-Rücktritt

James Rodríguez erklärt seinen Rücktritt aus der kolumbianischen Nationalmannschaft. Bayern-Star Luis Díaz reagiert mit einem Post auf Instagram.

Der WM-Star von 2014, James Rodríguez, hat auf Instagram das Ende seiner Nationalmannschaftskarriere angekündigt. Bayern-Star Luis Díaz zeigte sich bei seiner Reaktion emotional: „Das Leben hat mir etwas Besonderes geschenkt: Dich als Teamkollegen bezeichnen zu dürfen und gemeinsam das Trikot unserer Nationalmannschaft zu tragen.“

Rodríguez ist in seiner Heimat ein absoluter Star und für viele Kolumbianer ein großes Vorbild. Für Díaz ist das nicht anders, wie er in seinem Post klarmachte: „Lange Zeit habe ich dir beim Spielen zugesehen und davon geträumt, eines Tages mit dir auf dem Platz zu stehen. Ich werde nie vergessen, was es für mich bedeutete, dich zum ersten Mal an meiner Seite im selben Trikot zu sehen und zu denken: Was ich einst geträumt habe, erlebe ich heute.“

Luis Diaz (l.) und James Rodriguez (r.) bei der WM 2026 Luis Diaz (l.) und James Rodriguez (r.) bei der WM 2026 © IMAGO/Xinhua

Die zwei Stars absolvierten 55 Partien zusammen. Dabei legte Rodríguez seinem Teamkollegen fünf Treffer auf. „Danke für jeden Rat, für alles, was du mir beigebracht hast, und für das große Vermächtnis, das du hinterlässt. Du wirst immer meinen Respekt und meine Bewunderung haben“, schwärmte Díaz über die Zusammenarbeit mit dem 35-Jährigen.

„Du bist ein Star und wirst es immer bleiben“

Ein letztes großes Turnier durften sie noch zusammen im Sommer bestreiten. Die WM in den USA, Kanada und Mexiko beendete Kolumbien im Achtelfinale, wo man im Elfmeterschießen an der Schweiz scheiterte. Das war auch das Letzte der 131 Länderspiele der Kolumbien-Legende.

Rodríguez, der ebenfalls eine Bayern-Vergangenheit aufweist, will seine Karriere nun in seiner Heimat ausklingen lassen. Dort hatte er vergangene Woche bei Atlético Nacional unterschrieben.

Díaz‘ abschließende Worte an seinen Kapitän: „Danke, dass du Teil eines meiner schönsten Träume warst. Du bist ein Star und wirst es immer bleiben. Ich habe dich sehr lieb.“