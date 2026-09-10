Mainz vorerst ohne seinen Kapitän

Der Schweizer Silvan Widmer war zuletzt nicht über die Jokerrolle hinausgekommen. Nun fehlt er erstmal gänzlich.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss „in den kommenden Wochen“ ohne Kapitän Silvan Widmer auskommen. Wie die Rheinhessen mitteilten, zog sich der Außenverteidiger eine Patellasehnenverletzung am linken Knie zu. Widmer werde nun konservativ behandelt, die genaue Ausfallzeit hänge vom individuellen Heilungsverlauf ab.

Der Schweizer hatte wegen der Blessur bereits die Auswärtspartie beim Hamburger SV am vergangenen Wochenende verpasst. Im ersten Saisonspiel sowie in der ersten Runde des DFB-Pokals war der 33-Jährige als Joker zu Kurzeinsätzen gekommen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) treffen die Mainzer im Rhein-Main-Derby auf Eintracht Frankfurt. In Widmers Abwesenheit wird Nationalspieler Nadiem Amiri die 05er als Kapitän aufs Feld führen.

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