Klopp-Nominierter Gruda vor Länderspielpause verletzt ausgewechselt

Kurz nach seiner Berufung für die anstehenden Länderspiele beim DFB muss der Leipziger Brajan Gruda ohne Fremdeinwirkung vom Feld.

Nur wenige Tage, nachdem Bundestrainer Jürgen Klopp ihn für die deutsche Nationalmannschaft nominiert hat, musste Brajan Gruda im Bundesligaspiel von RB Leipzig in Leverkusen (0:2) frühzeitig ausgewechselt werden.

In der 24. Minute setzte sich der 22-Jährige ohne Fremdeinwirkung auf den Boden und hielt sich die rechte Hüfte. Schon zuvor war zu erkennen, dass Gruda etwas unrund über den Platz lief.

Brajan Gruda musste verletzt vom Feld Brajan Gruda musste verletzt vom Feld © IMAGO/DeFodi Images

DFB-Debüt in Gefahr? Gruda verletzt ausgewechselt

Sofort deutete der RB-Star an, dass er das Feld werde verlassen müssen. Schiedsrichter Robert Schröder winkte die Leipziger Teamärzte auf den Platz. Nur wenige Sekunden später zeigten die TV-Kameras, dass sich Tidiam Gomis auf der Leipziger Bank bereits das Trikot anzog und später Gruda ersetzte.

Bereits zu Saisonbeginn hatte Gruda eine Partie aufgrund von Sprunggelenksproblemen verpasst – nun hat ihn offenbar die nächste Blessur ereilt. Der Leipziger ist Teil von Jürgen Klopps 44-Mann-Kader für die anstehende Länderspielpause.

Dort könnte Gruda zu seinem ersten Einsatz für die A-Nationalmannschaft kommen. Klopp hatte ihn für die zweite Woche der Länderspielphase nominiert, also für die Partien gegen Serbien und Griechenland.

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