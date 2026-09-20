Schick setzt Torserie fort: Leverkusen schlägt Leipzig

Der Stürmer trifft auch im vierten Saisonspiel, das ganz im Zeichen der verstorbenen Werkself-Ikone Petre Hermann steht. Die Leipziger bleiben auswärts sieg- und punktlos.

Angeführt von Torjäger Patrik Schick hat Bayer Leverkusen den zweiten Saisonsieg in der Bundesliga gefeiert. Am Tag nach dem Tod der Werkself-Ikone Peter Hermann holte die Mannschaft von Trainer Carles Martínez ein emotionales 2:0 (1:0) gegen RB Leipzig und verabschiedete sich mit sieben Punkten in die lange Länderspielpause.

Schick erzielte spektakulär die Führung (44.) und traf damit auch im vierten Ligaspiel. Im zweiten Durchgang erhöhte Miguel Gutiérrez mit seinem ersten Tor für Leverkusen (57.). Leipzig dagegen kassierte den nächsten Rückschlag in der Fremde, noch ist das Team von Martin Demichelis ohne Auswärtspunkt.

Bayer Leverkusen darf jubeln Bayer Leverkusen darf jubeln © IMAGO/ANP

Bundesliga: Schick trifft gegen Ex-Verein

Bei Leverkusen kehrte Ibrahim Maza, der den Auftaktsieg in der Europa League gegen NK Celje krankheitsbedingt verpasst hatte, in die Startaufstellung zurück. Neben Assan Ouédraogo und Marc Guiu musste Demichelis derweil kurzfristig auch auf Verteidiger Castello Lukeba verzichten, der aufgrund „leichter Leistenbeschwerden“ nicht im Kader stand.

Vor Anpfiff wurde des am Samstag verstorbenen Hermann gedacht. Bei Bayer hatte er die längste Zeit seiner Karriere verbracht, erst als Spieler, dann immer wieder als Interims- und Co-Trainer. Hermann, der an der Nervenkrankheit ALS litt, wurde 74 Jahre alt. „Eine treue Seele des Fußballs – Ruhe in Frieden Peter Hermann“ stand auf einem Banner der Heimfans, es gab eine Schweigeminute. Beide Mannschaften spielten mit Trauerflor.

Auf dem Platz gaben zunächst die Gäste den Ton an. Einen ersten Distanzschuss von Ezechiel Banzuzi (10.) wehrte Mark Flekken zur Seite ab. Kurz darauf stürmte Antonio Nusa mit einem Tempodribbling in den Strafraum der Leverkusener und ging nach einem Zweikampf mit Edmond Tapsoba zu Boden. Schiedsrichter Robert Schröder entschied auf Schwalbe – und zeigte dem Norweger Gelb (11.).

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RB Leipzig: DFB-Star Gruda verletzt ausgewechselt

Bayer kam nun besser ins Spiel, doch es fehlte an Genauigkeit. Bezeichnend dafür eine kuriose Szene in der 15. Minute: Tapsoba spielte einen Ball geradewegs ins Seitenaus – weil er seinen ganz in Schwarz gekleideten Trainer mit einem Mitspieler verwechselt hatte. Wenig später setzte sich dann das Verletzungspech bei den Leipzigern fort. Brajan Gruda, jüngst für den zweiten DFB-Kader von Jürgen Klopp nominiert worden, musste schon nach 26 Minuten mit scheinbaren Problemen mit der seitlichen Bauchmuskulatur vom Platz.

Doch auch ohne ihre Nummer zehn suchte Leipzig immer wieder den schnellen Weg nach vorne. Nach einem eben solchen Angriff erzielte Christopher Nkunku die vermeintliche Führung, im Vorfeld hatte Teamkollege Romulo aber im Abseits gestanden (34.). Stattdessen jubelte auf der anderen Seite Bayer, als Schick nach einer Flanke mit dem ausgestreckten rechten Bein technisch brillant traf.

Mit dem 1:0 im Rücken wollte die Werkself im zweiten Durchgang schnell nachlegen – und das gelang, als Leipzigs Maarten Vandevoordt den nicht unhaltbaren Schuss von Miguel Gutiérrez durchließ.

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