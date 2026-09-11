Schiri im Schalke-Spiel ausgewechselt

Timo Gerach muss nach 60 Minuten verletzt vom Feld, der 28 Jahre alte Wienefeld kommt zu seinem Bundesliga-Debüt.

Vom vierten Offiziellen zum Haupt-Schiedsrichter: Jarno Wienefeld ist bei der Partie zwischen Union Berlin und Schalke 04 am Freitagabend unverhofft zu seinem Bundesliga-Debüt gekommen. Weil Referee Timo Gerach (Landau) nach 60 Minuten verletzt vom Feld musste, sprang der 28 Jahre alte Wienefeld kurzfristig ein.

Gerach fasste sich nach einer Stunde beim Stand von 2:0 für Schalke an die Wade, verschwand in den Katakomben und setzte sich zunächst auf eine Treppe. Schnell war aber klar, dass es für ihn nicht weitergeht. Während Wienefeld verkabelt wurde, hielten sich die Spieler auf dem Rasen warm – insgesamt war die Begegnung rund neun Minuten unterbrochen.