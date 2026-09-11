Schiri verletzt sich bei BL-Spiel

Schiedsrichter Timo Gerach verletzt sich beim Spiel zwischen Union Berlin und Schalke 04 an der Wade. Der Unparteiische kann nicht weitermachen - für ihn springt ein Bundesliga-Neuling ein.

Bundesliga-Schiedsrichter Timo Gerach hat seinen Einsatz beim Duell zwischen Union Berlin und dem FC Schalke 04 (1:3) verletzungsbedingt abbrechen müssen.

In der 59. Spielminute ging Gerach ohne ersichtliche Fremdeinwirkung zu Boden und fasste sich an seine rechte Wade. Der 39-Jährige musste in die Katakomben der Alten Försterei und wurde dort weiter behandelt.

Schiedsrichter bei Union Berlin vs. Schalke 04 muss verletzt raus

Nach einigen Minuten offenbarten TV-Bilder dann: Für Gerach ging es nicht weiter, der Referee zog sein Shirt aus und blieb im Innenraum des Stadions. So kam der Vierte Offizielle Jarno Wienefeld nach insgesamt neunminütiger Unterbrechung zu seinem Bundesliga-Debüt.

Der 28 Jahre alte Hamburger hat bis dato 13 Zweitligaspiele sowie zwei Partien im DFB-Pokal gepfiffen und war in Berlin als Vierter Offizieller im Einsatz.

Die lange Unterbrechung sorgte dann für eine XXL-Nachspielzeit. Satte 13 Minuten wurde extra gespielt – in denen Schalke dann erst noch Tim Skarke (90.+6) für Union traf und Schalke dann durch Maximilian Wöber in der 90.+13 das 3:1 erzielte!

Ausgerechnet Gosens trifft für Schalke gegen Union

Ausgerechnet der Ex-Unioner Robin Gosens hatte die mitgereisten S04-Anhänger in der 25. Minute nach zwei Spielen ohne Schalker Tor zum Saisonstart in Ekstase versetzt – auf einen Jubel vor der Unioner Waldseite verzichtete der 24-malige Nationalspieler.

Zudem trafen Adil Aouchiche (46., nach Videobeweis), bevor es in der Nachspielzeit richtig wild wurde.

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