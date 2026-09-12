Schon wieder Wirbel um Kleindienst

Dieser Rundumschlag hat es in sich

Tim Kleindienst sorgt schon wieder für Wirbel. Gegen den SC Freiburg sieht er die Gelbe Karte für eine unsportliche Aktion. Später fliegt er sogar vom Feld.

Wieder Wirbel um Tim Kleindienst. In der 13. Minute des Duells zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach (Endstand: 5:0) holte sich der Stürmer eine Gelbe Karte wegen eines unsportlichen Verhaltens ab.

Bei einem Zweikampf zwischen dem Fohlen-Kapitän und Matthias Ginter am Mittelfeldkreis klammerte der Innenverteidiger Kleindiensts Arm ein und brachte somit beide Spieler zu Fall.

Gelb-Rot für Kleindienst! Unsportlichkeit rächt sich

Das Foul von Ginter wurde nicht geahndet und der Stürmer zog – sichtlich frustriert – den am Boden liegenden Ginter nochmal grob am Trikot. Schiedsrichter Richard Hempel empfand das als Unsportlichkeit und zog schnell die Gelbe Karte.

Tim Kleindienst flog im Duell Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg vom Platz Tim Kleindienst flog im Duell Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg vom Platz © IMAGO/STEINSIEK.CH

Nach der Halbzeitpause kam es für Kleindienst noch schlimmer. Der Angreifer kam gegen Philipp Lienhart zu spät und sah in der 52. Minute die Gelb-Rote Karte.

Kritik vom Mitspieler: „Darf da nicht so hingehen mit einer Gelben Karte“

„Ich glaube, Tim weiß das selbst, dass er da nicht so hingehen darf mit einer Gelben Karte. Er ist ein erfahrener Spieler. Aber das passiert“, sagte Gladbachs Kevin Stöger nach der Partie bei Sky.

„Man weiß, was Freiburg macht, egal wer da spielt. Sie machen es einfach überragend. Und wir kommen hier hin, spielen ein bisschen gut mit – aber das reicht halt nicht in der Bundesliga“, wurde der Regisseur deutlich: „Spätestens nach der Gelb-Roten ist es hier verdammt schwer, hinten alles dicht zu machen. Dann kriegst du fünf Dinger. Es ist extrem scheiße.“

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Kleindienst-Frust in den letzten Wochen

Kleindienst zeigte sich in den letzten Wochen schon mehrfach angefressen angesichts der Gladbacher Krise. Erst am vergangenen Spieltag hatte der Kapitän öffentlich zum Rundumschlag ausgeholt, als seine Mannschaft gegen Bundesliga-Neuling SV Elversberg eine 3:1-Führung noch aus der Hand gab und dramatisch mit 3:4 verlor.

Sportdirektor Rouven Schröder kündigte anschließend an, mit dem 31-Jährigen ein klärendes Gespräch führen zu wollen, „da er mit einigen seiner Aussagen drüber war“. Unter anderem soll die Tonlage von Kleindienst ein Problem für den Verein dargestellt haben.

Gegen Elversberg gab es außerdem Ärger um Kleindienst, weil er als Vorbereiter beim Tor von Hugo Bolin (44. Minute) einen Einwurf schnell ausgeführt hatte, obwohl er selbst den Ball zuvor ins Aus bugsiert hatte.

Dietmar Hamann redete sich deshalb regelrecht in Rage. Der TV-Experte war dem Stürmer eine „grobe Unsportlichkeit“ vor.

Gladbach ging in Freiburg am Samstag komplett unter. Yannik Engelhardt (23./79.) und Igor Matanovic (29./77.) trafen jeweils doppelt für die Breisgauer, die erstmals überhaupt nach drei Spieltagen mit der Maximalausbeute von neun Punkten dastehen. Den Endstand besorgte Maximilian Eggestein (86.).

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