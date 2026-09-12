Startelf: Schlotterbeck-Comeback für den BVB

Erst seit Mittwoch trainiert Schlotterbeck wieder unter Vollbelastung. Nun steht er gleich in der Startelf.

Nationalspieler Nico Schlotterbeck gibt 83 Tage nach seinem Innenbandriss im Sprunggelenk bei der Fußball-WM ein überraschendes Startelf-Comeback für Borussia Dortmund. Der Innenverteidiger nimmt im Bundesligaspiel am Samstag gegen den SC Paderborn seine angestammte Rolle neben Waldemar Anton ein.

Erst am Mittwoch war der 26-Jährige wieder komplett ins Mannschaftstraining eingestiegen. Seine Verletzung hatte er im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) am 21. Juni erlitten. Trainer Niko Kovac setzt zudem erstmals in dieser Saison auf eine Doppelspitze. Serhou Guirassy und Fabio Silva stürmen.