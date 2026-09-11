Überraschender TV-Auftritt von Witt

Was macht sie denn da? Eiskunstlauflegende Kati Witt steht plötzlich vor den TV-Kameras beim Bundesligaspiel zwischen Union Berlin und Schalke 04.

Überraschende Bilder aus der Alten Försterei: Im Vorfeld der Bundesligapartie zwischen Union Berlin und dem FC Schalke 04 (JETZT im Liveticker) steht plötzlich Olympiasiegerin und Eiskunstlauflegende Katarina „Kati“ Witt am Spielfeldrand.

Gut zwanzig Minuten vor Anpfiff begrüßten Sky-Moderatorin Mara Mones und Experte Mirko Slomka die 60-Jährige in ihrer Mitte.

Kati Witt in der Alten Försterei Kati Witt in der Alten Försterei © IMAGO/Matthias Koch

Witt mit ehrlichem Fußball-Geständnis

„Das ist mein erster Besuch hier an der Alten Försterei bei einem Fußballspiel“, gestand Witt. „Ich bin natürlich nicht ganz unparteiisch, wie man sieht“, sagte sie lachend. Witt trug einen rot-weißen Union-Schal um ihren Hals. Sie sei zwar für die Special Olympics in Berlin vor zwei Jahren schon mal in einem Fußballstadion gewesen – das Duell der Eisernen gegen Schalke ist aber Witts Bundesliga-Debüt als Zuschauerin.

„Das Spiel live zu erleben, das wird ganz toll werden heute Abend“, freute sich die gebürtige Potsdamerin. Was genau Witts Verbindung zu Union sei, wollte Moderatorin Mones schließlich wissen: „Auch die Vergangenheit natürlich“, erklärte die ehemalige Olympionikin.

Olympiasiegerin überreicht Spenden-Scheck

„Wie eng die Menschen hier in der Alten Försterei zusammenstehen und gemeinsam durch dick und dünn gehen – das ist einfach beispielhaft“, lobte Witt die Anhänger der Köpenicker. Auch ihre Stiftung engagiert sich zusammen mit Union. Witt übergab der vereinseigenen Stiftung vor Anpfiff einen Scheck in Höhe von 30.000 Euro – der eigentliche Anlass ihres Besuchs.

Für die DDR gewann Witt bei den Olympischen Spielen 1984 und 1988 jeweils die Goldmedaille im Eiskunstlauf und galt über Jahre hinweg als Beste ihres Sports. Seit ihrem Karriereende ist sie unter anderem als Moderatorin und Schauspielerin unterwegs – und nun offenbar auch erstmals als Fußballfan.