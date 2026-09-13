Werner zu Gladbach? Lob vom Ex-Boss

Wer wird neuer Trainer von Borussia Mönchengladbach? Zwei Kandidaten werden bereits gehandelt - und erhalten im Doppelpass Lob.

Kaum hat sich Borussia Mönchengladbach von Eugen Polanski getrennt, wird schon über mögliche Kandidaten für den vakanten Trainerposten spekuliert.

Mit Ole Werner und Horst Steffen werden zwei ehemalige Übungsleiter von Werder Bremen gehandelt. „Beides gute Trainer“, befand Clemens Fritz, der das Duo als Geschäftsführer der Grün-Weißen bestens kennt, im FIROCKX Doppelpass bei SPORT1.

Ole Werner soll bei Borussia Mönchengladbach ein Kandidat sein Ole Werner soll bei Borussia Mönchengladbach ein Kandidat sein © IMAGO/motivio

Was für Werner spreche? „Ich habe dreieinhalb Jahre wirklich sehr eng mit Ole Werner zusammengearbeitet. Wir haben das auch bei uns gesehen: Wir hatten ein sehr stabiles Konstrukt und klare Abläufe, das hat er auch in Leipzig geschafft“, erklärte Fritz.

Viel Lob für Werner – doch Effenberg bremst

In der vergangenen Saison hatte Werner RB Leipzig auf den dritten Tabellenplatz geführt, nach Ende der Spielzeit kam es aber zur Trennung: „Die Leipziger haben letztes Jahr ihre beste Bundesligasaison gespielt. Ole ist schon ein guter Trainer“, sagte Fritz noch.

Auch von Steffen, mit dem Werder in die vergangene Saison gegangen war, hält Fritz viel – obwohl er ihn letztlich nach zehn sieglosen Spielen von seinen Aufgaben entbinden musste.

„Horst ist menschlich, inhaltlich und wie er mit den Spielern umgeht, ebenfalls super“, sagte der Ex-Profi, der auch die Trennung noch einmal erklärte: „Da muss man ehrlicherweise sagen: Für ihn war es in der vergangenen Saison nicht ganz leicht bei uns, weil viele Transfers erst spät kamen – und dann hatten wir viele Verletzungsthemen. Ich schätze beide wirklich extrem.“

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Ole Werner (l.) und Clemens Fritz waren einst gemeinsam bei Werder Bremen verantwortlich Ole Werner (l.) und Clemens Fritz waren einst gemeinsam bei Werder Bremen verantwortlich © IMAGO/Nordphoto

Ob Werner für Gladbach überhaupt zu haben wäre, stellte derweil SPORT1-Experte Stefan Effenberg infrage. Schließlich handele es sich um einen ambitionierten Trainer: „Und die Trainer werden ja immer analysieren: Was gibt der Kader her?“ Bei der Borussia sei nicht viel mehr drin als der Kampf gegen den Abstieg.

Für den Moment wird Gladbachs Mannschaft von Interimstrainer Jan-Moritz Lichte betreut.

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