Lennart Karl gilt als eines der größten Talente des FC Bayern. Mario Basler glaubt dennoch nicht an den dauerhaften Durchbruch in München und nennt vor allem die enorme Konkurrenz als entscheidenden Faktor.

Mario Basler hat sich erneut skeptisch zur Perspektive von Lennart Karl beim FC Bayern geäußert. Der frühere Nationalspieler hält es für unwahrscheinlich, dass sich der 18-Jährige langfristig als Stammkraft beim Rekordmeister etablieren kann.

„Ich glaube nicht, dass Lennart Karl irgendwann noch mal Stammspieler wird bei Bayern München. Das glaube ich einfach nicht“, sagte der SPORT1-Experte in seinem Podcast Basler ballert und begründete seine Einschätzung vor allem mit der außergewöhnlichen Konkurrenzsituation im Münchner Kader.

Mario Basler poltert gegen Bayern-Talent Lennart Karl Mario Basler poltert gegen Bayern-Talent Lennart Karl © IMAGO/Jan Huebner

Wenn sich die Möglichkeit ergebe, internationale Topspieler zu verpflichten, werde der FC Bayern diese Chance weiterhin nutzen. Entsprechend deutlich fiel sein Urteil aus: „Und Lennart Karl, sage ich, ist Ergänzungsspieler, mehr nicht.“

Die Aussagen kommen nicht allzu überraschend, denn Basler hatte sich bereits in der Vergangenheit mehrfach kritisch über Karl geäußert und seine langfristigen Chancen beim FC Bayern hinterfragt.

Basler sieht schwierigen Karriereweg

Gleichzeitig betonte der 57-Jährige, dass die Situation für junge Spieler in München grundsätzlich kompliziert sei. Das tägliche Training mit hochkarätigen Teamkollegen könne zwar wertvoll sein, für die Entwicklung seien jedoch regelmäßige Einsätze unerlässlich.

„Die Frage ist, was will Lennart Karl? Will er spielen oder will er Einwechselspieler sein?“, sagte Basler. Aus seiner Sicht müsse ein ambitionierter Profi früher oder später konstant Spielzeit sammeln, um den nächsten Karriereschritt gehen zu können. Daraus leitete der ehemalige Bayern-Profi auch eine klare Empfehlung ab: „Wenn er Nationalspieler oder Stammspieler werden möchte, muss er beim FC Bayern weg.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.